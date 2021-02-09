Hỏa tốc: Bình Dương gỡ phong tỏa khu vực cách ly tại TP. Thủ Dầu Một để người dân kịp đón Tết Nguyên đán 2021

Xã hội 09/02/2021 19:31

Chiều 9/2, UBND tỉnh Bình Dương phát văn bản hỏa tốc ủy quyền cho Chủ tịch UBND TP. Thủ Dầu Một quyết định gỡ phong tỏa cách ly một số khu vực để người dân kịp đón Tết.

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Báo cáo số 23/BC-SYT ngày 9/2/2021 về việc đánh giá kết quả xử lý ổ dịch COVID-19 tại huyện Phú Giáo và TP. Thủ Dầu Một, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân TP. Thủ Dầu Một ra Quyết định dỡ bỏ phong tỏa tại các khu vực phường Phú Hòa, khu vực Đại học Thủ Dầu Một để người dân trở lại sinh hoạt bình thường để kịp đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo một nguồn tin, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cho biết, theo thời gian ban đầu, các khu vực bị phong tỏa nêu trên đến mùng 5 Tết mới được dỡ bỏ. Tuy nhiên, sau khi nghe đánh giá tử phía đơn vị chuyên môn, tỉnh Bình Dương quyết định dỡ phong tỏa trước Tết. 

Hỏa tốc: Bình Dương gỡ phong tỏa khu vực cách ly tại TP. Thủ Dầu Một để người dân kịp đón Tết Nguyên đán 2021 - Ảnh 1
UBND tỉnh quyết định gỡ phong toả để cho người dân trở lại cuộc sống bình thường đón Tết - Ảnh: Báo Lao Động

Tuy nhiên, UBND tỉnh Bình Dương cũng yêu cầu người dân cam kết tự theo dõi sức khoẻ, khai báo y tế; ghi nhật ký đi lại, sinh hoạt hằng ngày, đồng thời nghiêm túc thực hiện nguyên tắc 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế… 

Trước đó như đã thông tin, Bình Dương phát hiện trường hợp BN1843 là nữ sinh viên ĐH Thủ Dầu Một, có địa chỉ tại ấp Cà Na, xã Bình An, huyện Phú Giáo.

Ngay sau đó, ngành chức năng đã phong tỏa nhiều khu vực xung quanh ĐH Thủ Dầu Một và phường Phú Hòa để phục vụ công tác truy vết, phòng chống dịch COVID-19.

Theo báo cáo của Sở Y tế Bình Dương, tính đến ngày 8/2, tổng số trường hợp hiện đang được cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh là 1.077 trường hợp; tổng số trường hợp đang cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú là 112 trường hợp. Tính đến nay, Bình Dương ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. 

Hỏa tốc: Bình Dương gỡ phong tỏa khu vực cách ly tại TP. Thủ Dầu Một để người dân kịp đón Tết Nguyên đán 2021 - Ảnh 2

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Từ khóa:   chống dịch Covid-19 Covid-19 Bình Dương Covid Bình Dương

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