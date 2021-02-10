Nghi can giết 2 mẹ con ở Bình Phước đầu thú, khai nhận nguyên do gây ra vụ án nghiêm trọng

Xã hội 10/02/2021 13:17

Nghi can Trần Công Minh đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận đã ra tay sát hại hai mẹ con của bạn gái do mâu thuẫn tình cảm.

Hôm nay (10/2), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết, nghi can Trần Công Minh (SN 1989, thường gọi là Minh Bao, trú ấp 5, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản) đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi giết 2 mẹ con bà Trần Kim Phượng (65 tuổi) và con gái Phạm Thị Phục Hưng (30 tuổi).

Theo ghi nhận ban đầu, Minh khai nhận nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng là do mâu thuẫn tình cảm giữa Minh và chị Phạm Thị Phục Hưng. Hiện tại, Minh đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra và làm rõ vụ án.

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Trần Công Minh tại cơ quan công an - Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, vào khuya 9/2, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an huyện Hớn Quản (Bình Phước) khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 mẹ con tử vong vào chiều cùng ngày. 

Nạn nhân được xác định là hai mẹ con bà Trần Kim Phượng (SN 1956) và con gái là Phạm Thị Phục Hưng (SN 1991) cùng ngụ ấp Tổng Cui Lớn, xã Phước An, huyện Hớn Quản.

Hiện trường xảy ra vụ giết người là trong căn phòng bếp ngôi nhà của bà Phượng. Thời điểm xảy ra án mạng, người dân xung quanh nghe tiếng la hét thảm thiết phát ra từ nhà bà Phượng nên nhanh chóng chạy lại kiểm tra. Chị Hưng đã tử vong tại hiện trường và bà Phượng bị thương tích rất nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Công ty cao su Bình Long, nhưng sau đó bà Phượng cũng tử vong tại bệnh viện.

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Người dân kinh hoàng khi chứng kiến hình ảnh hai mẹ con bà Phượng và chị Phục Hưng nằm bất động trên vũng máu dưới nền nhà - Ảnh: Tuổi trẻ

Ngay lập tức, Công an tỉnh Bình Phước đã tiến hành phong tỏa căn nhà tại tổ 1, ấp Tổng Cui Lớn, xã Phước An, huyện Hớn Quản để khám nghiệm hiện trường, điều tra và khoanh vùng đối tượng tình nghi.

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