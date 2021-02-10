Sáng 10/2, cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín, Hà Nội đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng thông đồng với nhau để dàn cảnh đánh ghen tại nhà nghỉ rồi thực hiện hành vi cướp xe máy của nạn nhân.

Theo điều tra ban đầu, thông tin đối tượng được xác định là Phạm Đình Nam (SN 1996, trú tại Bình Khê, Đông Triều, Quảng Ninh) và Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1996, trú tại Vân Tảo, Thường Tín) đã thông đồng để điều tra hành vi cướp tài sản.

2 đối tượng Phạm Đình Nam và Nguyễn Thị Thu Hằng tại cơ quan điều tra - Ảnh: VOV

Theo đó, để có tiền tiêu xài, Nam và Hằng đã bàn với nhau sẽ dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản. Hằng lên mạng xã hội làm quen với anh T.A. (trú tại Thường Tín).

Trưa ngày 5/2/2021, anh T.A. đến đón Hằng đi chơi và chở vào khu nhà nghỉ tại xã Hà Hồi, huyện Thường Tín. Khi 2 người vừa nhận phòng thì Nam xông vào đấm đá anh T.A.

Sau đó Nam cùng Hằng xuống lấy xe máy SH cùng giấy tờ xe của anh T.A. mang đi bán cho một đối tượng ở Chương Mỹ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều ngày 6/2/2021, Công an huyện Thường Tín đã bắt giữ Phạm Đình Nam và Nguyễn Thị Thu Hằng.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Thường Tín tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

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