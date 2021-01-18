Người vợ trong vụ chặn đầu xe Mercedes đánh ghen lên tiếng tiết lộ nhiều sự thật bất ngờ

Xã hội 18/01/2021 11:17

Câu chuyện về người phụ nữ chặn đầu xe đánh ghen giữa đường phố Hà Nội đã đi đến "chương mới" khi chính người trong cuộc lên tiếng hé lộ sự thật phía sau.

Ngày 16/1 vừa qua, một vụ đánh ghen kinh hoàng đã xảy ra trên đường Lê Văn Lương, Hà Nội. Theo clip người dân ghi lại, người phụ nữ được cho là vợ đã có màn cãi nhau “ỏm tỏi” với tình nhân của chồng và còn “suýt bị ăn 2 cước” vào bụng. Đáng chú ý, vị “tiểu tam” này  từng là bạn làm ăn với cô vợ và hai bên cũng được xem như có tình cảm thân thiết. Vụ xô xát làm náo loạn cả con phố và nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ dư luận.

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Vụ đánh ghen được nhiều người quay lại và chia sẻ lên mạng xã hội

Chỉ muốn dằn mặt

Nói về việc chặn đầu xe đánh ghen, người vợ - chị V.K.C cho biết ban đầu chị muốn mắng chửi cho hả giận chứ không cố ý làm lớn chuyện vì còn mang theo hai con nhỏ. Tuy nhiên, cô tình nhân N. đã ra tay ẩu đả trước nên dẫn đến việc xô xát xảy ra. Khi thấy có nhiều người quay clip, N. ngồi im trong xe và gọi điện cho chồng chị kể lể. 

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Tình nhân 'tung cước' hành hung 'chính thất'

“Tôi chỉ định nói nó bớt trơ trẽn lại, bớt lượn lờ quanh đây, tôi không muốn làm um lên vì tôi đang đèo 2 con nhỏ. Nhưng N. túm tóc tôi nói 'mày nghĩ tao không dám đánh mày hả' rồi giằng co nhau 1 lúc. Khi có người vào can thì N. thấy có người quay clip nên chỉ ngồi im trong xe gọi điện cho chồng tôi. Chồng tôi đương nhiên là không bênh nó rồi. Một lúc tôi thấy tắc đường quá, lại chợt nhớ ra còn 2 đứa nhỏ nên tôi đóng cửa xe cho nó đi." - Chị C. chia sẻ với Pháp luật và Bạn đọc.

Tình nhân nhiều lần níu kéo còn có ý thách thức 

Chị C. cho biết thêm, do bận chăm hai con nhỏ nên chị thậm chí không biết chồng và bạn thân qua lại từ bao giờ. Nhưng khi chồng chị muốn kết thúc mối quan hệ, N. lại nhắn tin khóc lóc, nhất quyết không buông. Càng quá đáng hơn, N. còn nhiều lần “cả gan” đến tận nhà đón chồng chị đi chơi, đăng tải những nội dung “thách thức” lên mạng xã hội. Vì không chịu được bức xúc, chị C. đã tìm N. nói chuyện cho ra lẽ rồi dẫn đến sự việc trên.

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Tin nhắn níu kéo của N.

Đáng chú ý, tuy có người thứ ba nhưng chị C. và chồng vẫn có quan hệ rất tốt. Trên trang cá nhân, chị C. cũng thường xuyên bài tỏ thái độ tin tưởng và bênh vực chồng vì chị biết người chồng chỉ nhất thời “lạc lối” và cuối cùng anh ấy cũng sẽ lựa chọn gia đình.

Chị C. viết trên facebook cá nhân:"Thưa các bác, chồng em là 1 người đàn ông đúng nghĩa. Trách nhiệm, tình cảm, quân tử chồng em có đủ. Cũng chính vì vậy mà không thiếu các cô gái muốn cướp lấy anh ấy cho bằng được, mặc cho anh ấy đã có 1 gia đình êm ấm. Chưa bao giờ em quan tâm xem anh ấy có người phụ nữ khác hay không. Anh ấy đủ chín chắn để biết đâu là cuộc chơi, đâu là cuộc đời, đâu là tổ ấm đích thực mà anh ấy nâng niu".

Bên cạnh đó, Chị C. hy vọng N. có thể tỉnh ngộ và buông tha cho hạnh phúc gia đình chị vì mọi lỗi lầm đều phải trả giá.

"Hãy nhìn lại xem sau ồn ào tối qua chồng tôi vẫn chọn về với gia đình. Còn bạn ấy chỉ có 1 mình khóc trong đêm. Như vậy có xứng đáng không? Tất cả các cô gái đang là người thứ 3, các bạn cần có 1 tư duy đúng đắn hơn để nhận được 1 cuộc sống ngẩng cao đầu, tiền có thể tự mình kiếm, vất vả 1 chút nhưng không nhục nhã" - chị C. nói với Pháp luật và Bạn đọc.

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