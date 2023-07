Nói về việc chặn đầu xe đánh ghen, người vợ - chị V.K.C cho biết ban đầu chị muốn mắng chửi cho hả giận chứ không cố ý làm lớn chuyện vì còn mang theo hai con nhỏ. Tuy nhiên, cô tình nhân N. đã ra tay ẩu đả trước nên dẫn đến việc xô xát xảy ra. Khi thấy có nhiều người quay clip, N. ngồi im trong xe và gọi điện cho chồng chị kể lể.

Tình nhân 'tung cước' hành hung 'chính thất'

“Tôi chỉ định nói nó bớt trơ trẽn lại, bớt lượn lờ quanh đây, tôi không muốn làm um lên vì tôi đang đèo 2 con nhỏ. Nhưng N. túm tóc tôi nói 'mày nghĩ tao không dám đánh mày hả' rồi giằng co nhau 1 lúc. Khi có người vào can thì N. thấy có người quay clip nên chỉ ngồi im trong xe gọi điện cho chồng tôi. Chồng tôi đương nhiên là không bênh nó rồi. Một lúc tôi thấy tắc đường quá, lại chợt nhớ ra còn 2 đứa nhỏ nên tôi đóng cửa xe cho nó đi." - Chị C. chia sẻ với Pháp luật và Bạn đọc.