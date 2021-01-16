Trang Daily Mail đưa tin, vào tháng 6/2019, ba chị em người Nga bao gồm Kristina Khachaturian (19 tuổi), Angelina Khachaturian (18 tuổi) và Maria Khachaturian (17 tuổi) bị bắt giữ vì tội cố ý dùng dao giết chết bố ruột - ông Mikhail Khachaturyan và đánh ông liên tục bằng búa. Khi cảnh sát đến hiện trường, nạn nhân đã không thể qua khỏi còn Angelina thì được đưa đến bệnh viện cấp cứu vì bị thương nặng ở tay.

Ba cô gái ra tay giết chế bố ruột

Các bị cáo không hề phủ nhận hành vi giết người của mình và cho biết họ làm vậy là để tự vệ. Cả ba chị em đã bị bố đẻ bạo hành và lạm dụng tình dục trong suốt nhiều năm, thậm chí từ khi họ còn chưa đủ tuổi thành niên. Cụ thể, ông Mikhail yêu cầu cả ba phải dành cả ngày để dọn dẹp căn hộ, chuẩn bị thức ăn và mang ra phục vụ bất cứ khi nào ông bấm chuông. Nếu làm bố phật ý, họ sẽ bị trừng phạt bằng cách đánh đập và cưỡng hiếp. Chưa dừng lại ở đó, để tránh sự chống trả của những đứa con gái, người bố tàn nhẫn này còn thường xuyên dùng súng lục đe dọa con mình. Cảnh sát đã xác nhận thông tin trên khi tìm thấy những vết đạn ghim sâu vào tường trong nhà của nạn nhân.