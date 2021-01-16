Sau nhiều năm bị bạo hành và lạm dụng tình dục, ba cô gái xinh đẹp quyết tâm giết chết bố ruột để tự cứu lấy mình.
Trang Daily Mail đưa tin, vào tháng 6/2019, ba chị em người Nga bao gồm Kristina Khachaturian (19 tuổi), Angelina Khachaturian (18 tuổi) và Maria Khachaturian (17 tuổi) bị bắt giữ vì tội cố ý dùng dao giết chết bố ruột - ông Mikhail Khachaturyan và đánh ông liên tục bằng búa. Khi cảnh sát đến hiện trường, nạn nhân đã không thể qua khỏi còn Angelina thì được đưa đến bệnh viện cấp cứu vì bị thương nặng ở tay.
Các bị cáo không hề phủ nhận hành vi giết người của mình và cho biết họ làm vậy là để tự vệ. Cả ba chị em đã bị bố đẻ bạo hành và lạm dụng tình dục trong suốt nhiều năm, thậm chí từ khi họ còn chưa đủ tuổi thành niên. Cụ thể, ông Mikhail yêu cầu cả ba phải dành cả ngày để dọn dẹp căn hộ, chuẩn bị thức ăn và mang ra phục vụ bất cứ khi nào ông bấm chuông. Nếu làm bố phật ý, họ sẽ bị trừng phạt bằng cách đánh đập và cưỡng hiếp. Chưa dừng lại ở đó, để tránh sự chống trả của những đứa con gái, người bố tàn nhẫn này còn thường xuyên dùng súng lục đe dọa con mình. Cảnh sát đã xác nhận thông tin trên khi tìm thấy những vết đạn ghim sâu vào tường trong nhà của nạn nhân.
Được biết, ông Mikhail đã bắt đầu tra tấn các con gái từ khi vợ ông bỏ đi. “Con sẽ thay mẹ sinh ra những đứa con khác cho ta” - một trong số ba chị em thuật lại lời nói đáng ghê tởm của người bố.
Phiên tòa đầu tiên diễn ra vào năm 2019, Kristina và Angelina bị kết án từ 8 đến 20 năm tù còn cô em út do chưa đủ 18 tuổi nên đang được xem xét trắng án. Tuy nhiên, luật sư biện hộ và các chuyên gia điều tra cho rằng: “Họ mới thật sự là nạn nhân”. Một bản kiến nghị có gần 50.000 chữ ký yêu cầu bãi bỏ cáo buộc giết người của cả ba chị em, đồng thời khởi kiện ông bố tội ấu dâm và lạm dụng tình dục trẻ em đã được đưa lên tòa.
Mới đây nhất, vào ngày 15/1/2021, phiên tòa tiếp theo xét xử ba chị em đã được hoãn lại do chưa chọn được thành viên phù hợp cho ban bồi thẩm đoàn. Các công tố viên đã chấp nhận những hành vi trái pháp luật của người bố là động cơ gây án nhưng vẫn tiếp tục điều tra làm rõ.