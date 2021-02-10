Gia Lai: Thêm 4 trường hợp dương tính COVID-19, xét nghiệm lần 1 đều âm tính

Tin nóng 10/02/2021 13:52

Tỉnh Gia Lai vừa ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và là F1 đang ở trong khu cách ly tập trung, ít có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng.

Tính đến 12h ngày 10/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết tỉnh vừa ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca ghi nhận dương tính trên địa bàn tỉnh lên 26 trường hợp.

Được biết, 4 trường hợp kể trên đều là F1, đang ở trong khu cách ly và đã được cách ly tập trung trước đó nên ít có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng. Đáng chú ý, cả 4 trường hợp này xét nghiệm lần 1 có kết quả âm tính, xét nghiệm lần 2 kết quả lại dương tính.

Các trường hợp dương tính mới ghi nhận đều ở huyện Ia Pa, bao gồm: Đ.T.T.H (trú tổ 2, xã Pờ Tó), Ks.H (trú tại làng Blôm, xã Kim Tân), Ks. H’A.V.L (trú buôn Tham, xã Ia Trôk), Nay H’.C (trú làng A Ma Đá, xã Chư Mố).

Gia Lai: Thêm 4 trường hợp dương tính COVID-19, xét nghiệm lần 1 đều âm tính - Ảnh 1
Quân đoàn 3 trước đó đã phun hoá chất khử khuẩn ở huyện Ia Pa - Ảnh: Tiền Phong

Hiện tại, ngành y tế tỉnh đang tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm tại các địa phương, đồng thời tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với tất cả nhân viên y tế huyện Kông Chro và Huyện đội Kông Chro. Đối với những người từ các vùng dịch khi về tỉnh Gia Lai phải liên hệ với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 để khái báo y tế và xem xét lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai đề nghị người dân tỉnh Gia Lai không được chủ quan và thực hiện tốt nguyên tắc 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

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