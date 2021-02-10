28 học sinh, phụ huynh trường tiểu học Xuân Phương hết cách ly tập trung, được 'về nhà đón Tết'

Xã hội 10/02/2021 22:32

Tối 10/2, sau khi có kết quả xét nghiệm lần 3 âm tính với Covid-19, 28 học sinh cùng với phụ huynh trường tiểu học Xuân Phương đã được về nhà cách ly.

Trước đó, từ tối 30/1, cơ quan chức năng của Hà Nội đã quyết định cách ly nhiều học sinh, giáo viên và phụ huynh tại Trường tiểu học Xuân Phương vì có 1 học sinh lớp 3 dương tính với COVID-19.

Tính đến nay, Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lần 3 cho 28 phụ huynh và học sinh Trường tiểu học Xuân Phương và kết quả đều âm tính. 

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Các em học sinh mong chờ được về nhà - Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước khi xét nghiệm, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận Nam Từ Liêm đã rà soát những trường hợp được cách ly tại nhà 14 ngày.

Theo ông Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, các học sinh và phụ huynh, giáo viên đã cách ly 11 ngày. Nếu kết quả xét nghiệm lần 3 âm tính và người khỏe mạnh, có người chăm sóc và gia đình không có người già sẽ được cách ly tại nhà.

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15 em học sinh được cách ly tại nhà sau khi có xét nghiệm âm tính - Ảnh: Tuổi Trẻ 

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Học sinh trường tiểu học Xuân Phương được về nhà cách ly - Ảnh: Tuổi Trẻ

Tổng số người cách ly tập trung tại trường là 117 người, gồm 56 học sinh, 2 em nhỏ là con của giáo viên, 10 giáo viên, 3 nhân viên, 10 phụ huynh, 36 phụ huynh...

Trong số 28 người được về nhà tự cách ly, có 15 học sinh và 13 phụ huynh. Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Giám đốc Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), cho biết những học sinh được về là các cháu dưới 15 tuổi và đủ điều kiện tự cách ly tại nhà. Những trường hợp còn lại sẽ tiếp tục theo dõi, đủ điều kiện sẽ cho cách ly tại nhà thêm 14 ngày.

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Từ khóa:   phòng chống Covid-19 COVID-19 ở Việt Nam bệnh nhân Covid

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