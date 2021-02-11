Khẩn: TP.HCM tìm người đến siêu thị Lotte Mart Gò Vấp ngày 5/2

Chiều 11-2, UBND phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM phát thông báo tìm những người đã đến siêu thị Lotte Mart Nguyễn Văn Lượng từ 19h đến 22h ngày 5/2.

Trong quá trình truy vết, trạm y tế phường 10, quận Gò Vấp cho biết từ 19h đến 22h ngày 5/2, bệnh nhân 2018 tên N.T.T. (28 tuổi) từng đến siêu thị Lotte Mart Nguyễn Văn Lượng.

UBND phường 10 vừa phát thông báo những người từng đến siêu thị Lotte Mart Nguyễn Văn Lượng vào khung giờ trên cần liên hệ ngay trạm y tế để phòng chống Covid-19.

Đường dây nóng Trạm y tế phường 10, quận Gò Vấp: 0983.457.299

Đại diện Trạm y tế phường 10, quận Gò Vấp cho biết: "Chúng tôi đang tích cực truy vết vì lượng người ra vào siêu thị lúc nào cũng đông, đặc biệt là cuối năm như hiện nay".

TP.HCM tìm người đến siêu thị Lotte Mart Gò Vấp ngày 5-2 vì liên quan bệnh nhân 2018 - Ảnh: Internet

Trước đó, UBND quận Gò Vấp đã phát thông báo tìm những người từng đến nhà hàng Adora Nguyễn Kiệm vì phát hiện ca nhiễm.

Trong số 35 điểm đang phong tỏa tại TP.HCM, quận Gò vấp hiện có hai điểm đó là: Chung cư Felix Home 44 Nguyễn Văn Dung, phường 6 và hẻm 251 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, bệnh nhân 2018 đến khám tại khoa sản Bệnh viện 175 vào ngày 3-2 cùng khung giờ với bệnh nhân 1979, nhà ở quận 12. Hiện bệnh nhân đang điều trị, cách ly tại Bệnh viện Quân y 175. Kết quả xét nghiệm COVID-19 toàn bộ 1.932 nhân viên của bệnh viện này đều âm tính.

33 ca mắc Covid-19 đều liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM tiếp tục truy vết Sau khi phát hiện BN1979 nhiễm Covid-19 là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất từ ngày 5/2, đến nay TP.HCM đã phát hiện thêm 32 trường hợp khác liên quan đến chuỗi lây nhiễm này.

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