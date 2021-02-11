Chiều 30 Tết, Việt Nam thêm 31 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, Hải Dương có 27 ca

Tin nóng 11/02/2021 18:13

Chiều 30 Tết, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 31 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước, riêng Hải Dương 27 ca.

- Tính đến 18h ngày 11/02: Việt Nam có tổng cộng 1246 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Tổng ca mắc mới là 553 ca.

- Tính từ 6h đến 18h ngày 11/02: 31 ca mắc mới ghi nhận trong nước tại Hà Nội 1 ca, Quảng Ninh 2 ca, Hải Dương 27 ca, Gia Lai 1 ca. 

Chiều 30 Tết, Việt Nam thêm 31 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, Hải Dương có 27 ca - Ảnh 1
Có 31 ca lây nhiễm trong cộng đồng ngày 30 Tết - Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể:

- CA BỆNH 2110 (BN2110) TẠI HÀ NỘI: Nam, 2 tháng tuổi, địa chỉ tại huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của BN1725, được cách ly từ ngày 31/01/2021.

Ngày 10/02/2021 có dấu hiệu sốt, ho và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm nhiễm Covid-19. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 2111 (BN2111) TẠI QUẢNG NINH: Nam, 34 tuổi, địa chỉ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

- CA BỆNH 2112 (BN2112) TẠI QUẢNG NINH: Nữ, 31 tuổi, địa chỉ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. BN2111-2112 là F1 của BN2052, được cách ly tập trung từ ngày 08/02/2021. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 11/02/2021 dương tính. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

- CA BỆNH 2113-2139 (BN2113-BN2139) TẠI HẢI DƯƠNG: 27 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung từ trước, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Kết quả xét nghiệm ngày 11/02/2021 dương tính.

- CA BỆNH 2140 (BN2140) TẠI GiA LAI: nam, 32 tuổi, địa chỉ tại thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Bệnh nhân là F1 của BN1891, BN2076, BN2077. Kết quả xét nghiệm ngày 11/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 115.482, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 766

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 19.511

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 95.205.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 có 51 bệnh nhân công bố khỏi bệnh.

+ 29 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN1513, BN1522, BN1672, BN1912, BN1914, BN1915, BN1916, BN1917, BN1918, BN1919, BN1920, BN1921, BN1924, BN1929, BN1930, BN1934, BN1935, BN1936, BN1938, BN1948, BN1940, BN1941, BN1942, BN1943, BN1946, BN1947, BN1667, BN1837, BN1836.

+ 22 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Hải Dương (thông tin của các bệnh nhân đang được cập nhật).

- Số ca âm tính với SARS-CoV-2: + Lần 1: 18 + Lần 2: 10 + Lần 3: 8

- Số ca tử vong: 35 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 1.531 ca. 

Chiều 30 Tết, Việt Nam thêm 31 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, Hải Dương có 27 ca - Ảnh 2

28 học sinh, phụ huynh trường tiểu học Xuân Phương hết cách ly tập trung, được 'về nhà đón Tết'

28 học sinh, phụ huynh trường tiểu học Xuân Phương hết cách ly tập trung, được 'về nhà đón Tết'

Tối 10/2, sau khi có kết quả xét nghiệm lần 3 âm tính với Covid-19, 28 học sinh cùng với phụ huynh trường tiểu học Xuân Phương đã được về nhà cách ly.

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