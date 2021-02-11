Chiều 30 Tết, Việt Nam thêm 31 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, Hải Dương có 27 ca

Chiều 30 Tết, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 31 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước, riêng Hải Dương 27 ca.
- Tối 29 Tết, TP.HCM phong tỏa thêm 5 điểm liên quan COVID-19, tổng cộng 35 điểm phong tỏa
- Tin vui: 27/137 bệnh nhân đang điều trị COVID-19 ở Hải Dương có thể xuất viện vào ngày mai 30 Tết
- Tính đến 18h ngày 11/02: Việt Nam có tổng cộng 1246 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Tổng ca mắc mới là 553 ca.
- Tính từ 6h đến 18h ngày 11/02: 31 ca mắc mới ghi nhận trong nước tại Hà Nội 1 ca, Quảng Ninh 2 ca, Hải Dương 27 ca, Gia Lai 1 ca.
Cụ thể:
- CA BỆNH 2110 (BN2110) TẠI HÀ NỘI: Nam, 2 tháng tuổi, địa chỉ tại huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của BN1725, được cách ly từ ngày 31/01/2021.
Ngày 10/02/2021 có dấu hiệu sốt, ho và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm nhiễm Covid-19. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
- CA BỆNH 2111 (BN2111) TẠI QUẢNG NINH: Nam, 34 tuổi, địa chỉ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
- CA BỆNH 2112 (BN2112) TẠI QUẢNG NINH: Nữ, 31 tuổi, địa chỉ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. BN2111-2112 là F1 của BN2052, được cách ly tập trung từ ngày 08/02/2021. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 11/02/2021 dương tính. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.
- CA BỆNH 2113-2139 (BN2113-BN2139) TẠI HẢI DƯƠNG: 27 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung từ trước, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Kết quả xét nghiệm ngày 11/02/2021 dương tính.
- CA BỆNH 2140 (BN2140) TẠI GiA LAI: nam, 32 tuổi, địa chỉ tại thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Bệnh nhân là F1 của BN1891, BN2076, BN2077. Kết quả xét nghiệm ngày 11/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.
Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 115.482, trong đó:
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 766
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 19.511
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 95.205.
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 có 51 bệnh nhân công bố khỏi bệnh.
+ 29 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN1513, BN1522, BN1672, BN1912, BN1914, BN1915, BN1916, BN1917, BN1918, BN1919, BN1920, BN1921, BN1924, BN1929, BN1930, BN1934, BN1935, BN1936, BN1938, BN1948, BN1940, BN1941, BN1942, BN1943, BN1946, BN1947, BN1667, BN1837, BN1836.
+ 22 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Hải Dương (thông tin của các bệnh nhân đang được cập nhật).
- Số ca âm tính với SARS-CoV-2: + Lần 1: 18 + Lần 2: 10 + Lần 3: 8
- Số ca tử vong: 35 ca.
- Số ca điều trị khỏi: 1.531 ca.