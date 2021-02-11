Ngày cuối năm, Hải Dương có thêm 42 ca dương tính virus SARS-CoV-2

Tin nóng 11/02/2021 20:48

Chiều 30 Tết, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hải Dương thông báo ghi nhận 42 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 toàn tỉnh. Trong đó, TP Chí Linh có 32 ca, TP Hải Dương có 5 ca, huyện Cẩm Giàng có 5 ca.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương, 32 trường hợp tại TP Chí Linh là công nhân của công ty POYUL và một số khác là các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung, được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính, kết quả xét nghiệm lần 2 dương tính.

5 ca tại TP Hải Dương là F1 của bệnh nhân N.V.C (BN2092) đã được cách ly tập trung trước đó.

5 trường hợp còn lại tại huyện Cẩm Giàng đều là F1 của ổ dịch cũ tại huyện đã được cách ly tập trung. Ngoài ra, huyện Cẩm Giàng có 2 ca nghi dương tính SARS-CoV-2, đang được cơ quan chức năng xét nghiệm.

Ngày cuối năm, Hải Dương có thêm 42 ca dương tính virus SARS-CoV-2 - Ảnh 1
Có 42 ca dương tính tại Hải Dương - Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại, CDC Hải Dương cũng đã lấy 5.200 mẫu bệnh phẩm của 50 công ty thuộc các khu công nghiệp huyện Cẩm Giàng. Kết quả xét nghiệm công ty Atarih và Kuroda có 7 chùm dương tính với SARS-COV-2.

Có 22 bệnh nhân xuất viện

Chiều 30 Tết, Bệnh viện dã chiến số 1 – Trung tâm y tế TP Chí Linh (tỉnh Hải Dương) công bố 22 bệnh nhân mắc COVID-19 đã khỏi và được ra viện trở về nhà ăn Tết và tiếp tục theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày.

Những bệnh nhân này liên quan ổ dịch tại Công ty POYUN, KCN Cộng Hòa, trong đó bệnh nhân nhỏ nhất mới 4 tuổi, nhập viện điều trị từ ngày 28/1. Hiện tại các bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm ít nhất 3 lần âm tính, có sức khỏe ổn định.

Bệnh viện dã chiến số 1 đang điều trị cho 205 bệnh nhân, tất cả các bệnh nhân đều có sức khỏe ổn định, 3 lần xét nghiệm âm tính và có thể xuất viện trong thời gian tới. Sau khi ra viện, bệnh nhân sẽ phải cách ly tại nhà 14 ngày.

Cùng ngày, Trung tâm y tế huyện cũng đã trao kết quả xét nghiệm âm tính lần 3 và cho 60 trường hợp F1 được về nhà ăn Tết.

Trong số này, có 44 đảng viên chi bộ thôn Tuấn, xã Hùng Thắng, huyện Bình Giang. Các đảng viên là F1 của bệnh nhân số 1851 (anh Đ.N.Đ, ở thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng). Ca bệnh 1851 là đảng viên của chị bộ, dự tổng kết tại nhà văn hóa thôn Tuấn. Đêm 1/2, khi nhận thông tin về anh Đ.N.Đ dương tính SARS-CoV-2, 44 đảng viên của chi bộ thôn Tuấn và một số người dự buổi tổng kết được đưa đi cách ly tập trung.

Hiện huyện Bình Giang còn 30 trường hợp F1 đang tiếp tục cách ly tập trung.

Ngày cuối năm, Hải Dương có thêm 42 ca dương tính virus SARS-CoV-2 - Ảnh 2

Cụ bà bán tỏi hôm qua xét nghiệm dương tính, hôm nay âm tính COVID -19

Cụ bà bán tỏi hôm qua xét nghiệm dương tính, hôm nay âm tính COVID -19

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương xác định cụ bà đi mổ ruột thừa vào ngày 10/2 nghi nhiễm COVID-19, chiều ngày 11/2 cụ bà đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Xem thêm
Từ khóa:   bệnh nhân Covid bệnh nhân nhiễm Covid-19 phòng chống Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 3 giờ 49 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 49 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào