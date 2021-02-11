Ngày cuối năm, Hải Dương có thêm 42 ca dương tính virus SARS-CoV-2

5 ca tại TP Hải Dương là F1 của bệnh nhân N.V.C (BN2092) đã được cách ly tập trung trước đó.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương, 32 trường hợp tại TP Chí Linh là công nhân của công ty POYUL và một số khác là các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung, được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính, kết quả xét nghiệm lần 2 dương tính.

Hiện tại, CDC Hải Dương cũng đã lấy 5.200 mẫu bệnh phẩm của 50 công ty thuộc các khu công nghiệp huyện Cẩm Giàng. Kết quả xét nghiệm công ty Atarih và Kuroda có 7 chùm dương tính với SARS-COV-2.

5 trường hợp còn lại tại huyện Cẩm Giàng đều là F1 của ổ dịch cũ tại huyện đã được cách ly tập trung. Ngoài ra, huyện Cẩm Giàng có 2 ca nghi dương tính SARS-CoV-2, đang được cơ quan chức năng xét nghiệm.

Có 22 bệnh nhân xuất viện

Chiều 30 Tết, Bệnh viện dã chiến số 1 – Trung tâm y tế TP Chí Linh (tỉnh Hải Dương) công bố 22 bệnh nhân mắc COVID-19 đã khỏi và được ra viện trở về nhà ăn Tết và tiếp tục theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày.

Những bệnh nhân này liên quan ổ dịch tại Công ty POYUN, KCN Cộng Hòa, trong đó bệnh nhân nhỏ nhất mới 4 tuổi, nhập viện điều trị từ ngày 28/1. Hiện tại các bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm ít nhất 3 lần âm tính, có sức khỏe ổn định.

Bệnh viện dã chiến số 1 đang điều trị cho 205 bệnh nhân, tất cả các bệnh nhân đều có sức khỏe ổn định, 3 lần xét nghiệm âm tính và có thể xuất viện trong thời gian tới. Sau khi ra viện, bệnh nhân sẽ phải cách ly tại nhà 14 ngày.

Cùng ngày, Trung tâm y tế huyện cũng đã trao kết quả xét nghiệm âm tính lần 3 và cho 60 trường hợp F1 được về nhà ăn Tết.

Trong số này, có 44 đảng viên chi bộ thôn Tuấn, xã Hùng Thắng, huyện Bình Giang. Các đảng viên là F1 của bệnh nhân số 1851 (anh Đ.N.Đ, ở thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng). Ca bệnh 1851 là đảng viên của chị bộ, dự tổng kết tại nhà văn hóa thôn Tuấn. Đêm 1/2, khi nhận thông tin về anh Đ.N.Đ dương tính SARS-CoV-2, 44 đảng viên của chi bộ thôn Tuấn và một số người dự buổi tổng kết được đưa đi cách ly tập trung.

Hiện huyện Bình Giang còn 30 trường hợp F1 đang tiếp tục cách ly tập trung.