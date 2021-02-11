Lịch trình BN Covid-19 khiến hai bệnh viện lớn tại TP.HCM 'ngưng hoạt động'

Tin nóng 11/02/2021 18:28

Hiện tại có 3 bệnh viện Bệnh viện Mắt TP.HCM, Bệnh viện Q.Tân Bình, Bệnh viện quân y 175 phải tạm ngưng hoạt động vì có ca F0 đến khám tại đây.

Trước đó, tối ngày 10.2 đến sáng 11.2, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã huy động nguồn lực từ các trung tâm y tế đến Bệnh vện Mắt TP.HCM lấy 690 mẫu giám sát; Bệnh viện Q.Tân Bình 225 mẫu giám sát. 

Chiều 11.2, HCDC đã thông tin chi tiết về 2 bệnh nhân Covid-19 khiến khiến hai bệnh viện lớn nhất TP.HCM phải "nghỉ tết".

Bệnh viện Mắt "tạm dừng hoạt động"

Lịch trình BN Covid-19 khiến hai bệnh viện lớn tại TP.HCM 'ngưng hoạt động' - Ảnh 1
Bệnh viện Mắt đã dán thông báo ngừng khám bệnh, cấp cứu do Covid- 19 - Ảnh: Thanh Niên

Theo đó, bệnh nhân 2025 - nhân viên Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Q.10 TP.HCM, tối 28.1 có đến quán lẩu dê trên đường Lê Trọng Tấn cùng thời điểm với nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất đến ăn - bệnh nhân 1979.

Ngày 3.2, bệnh nhân 2025 có đến thăm bạn đang điều trị tại Bệnh viện Mắt TP.HCM trong khoảng 30 phút.

Ngày 5.2, bệnh nhân có triệu chứng ho nhẹ. Ngày 7.2, bệnh nhân khai báo y tế khi biết mình đến quán lẩu dê cùng thời điểm với bệnh nhân 1979. Sáng ngày 8.2, bệnh nhân có kết quả dương tính.

Hiện tại Bệnh viện Mắt TP.HCM đã dán nội dung ngưng nhận khám bệnh, chỉ nhận cấp cứu do có ca F0 khám bệnh tại đây. Tất cả các cán bộ, nhân viên y tế phải lấy mẫu xét nghiệm.

Ngoài các y bác sĩ, cán bộ của Bệnh viện Mắt, trụ sở UBND Q.10 cũng nằm trong diện phong tỏa.

Bệnh viện Q.Tân Tình "nghỉ tết"

Được biết, bệnh nhân 2027 - nhân viên bốc xếp công ty VIAGS tại sân bay Tân Sơn Nhất đã đến bệnh viện Q.Tân Bình, ngày 3.2, bệnh nhân đến khám bệnh tại Bệnh viện Q.Tân Bình.

Ngày 5.2, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm theo kế hoạch giám sát của ngành y tế, kết quả âm tính.

Ngày 8.2, bệnh nhân được xét nghiệm lần 2 theo kế hoạch giám sát tiếp theo của TP.HCM và có kết quả nhiễm Covid-19.

Theo nhận định của các chuyên gia, kết quả xét nghiệm của bệnh nhân 2027 là trong giai đoạn mới phát bệnh. Đây cũng là bệnh nhân thứ 33 trong chùm ca bệnh liên quan đến đội bốc xếp tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngay trong hôm nay, cổng tiếp nhận khám, cấp cứu của Bệnh viện Q.Tân Bình đã đóng kín. 

Theo HCDC cho biết, tất cả những người tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân ở Bệnh viện Mắt TP.HCM, Bệnh viện Q.Tân Bình đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19.

 

Lịch trình BN Covid-19 khiến hai bệnh viện lớn tại TP.HCM 'ngưng hoạt động' - Ảnh 2

Tối 29 Tết, TP.HCM phong tỏa thêm 5 điểm liên quan COVID-19, tổng cộng 35 điểm phong tỏa

Tối 29 Tết, TP.HCM phong tỏa thêm 5 điểm liên quan COVID-19, tổng cộng 35 điểm phong tỏa

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông báo đã gỡ bỏ 3 điểm phong tỏa và khoanh vùng 5 địa điểm mới, nâng tổng lên 35 điểm liên quan Covid-19 tối 29 Tết.

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Từ khóa:   COVID-19 ở Việt Nam phòng chống Covid-19 bệnh nhân Covid

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