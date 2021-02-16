Đã có kết quả xét nghiệm công ty liên quan tới bệnh nhân Nhật Bản tử vong

Tin nóng 16/02/2021 14:29

Trưa 16/2, những trường hợp F1, F2 có liên quan tới bệnh nhân Nhật Bản tử vong tại Hà Nội đều có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Được biết, do bệnh nhân người Nhật Bản đã tử vong có lịch trình dày đặc, đến nhiều nơi nên cơ quan chức năng đã khoanh vùng lấy 517 mẫu xét nghiệm. Trong đó có quận Tây Hồ, Hoàn Kiếm và Ba Đình từ tối 14/2. Hà Nội đã tiến hành khoanh vùng, ra thông báo khẩn để người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch Covid-19.

Đến trưa 16/2, kết quả xét nghiệm từ 517 mẫu trên địa bàn Hà Nội, là những trường hợp F1, F2 có liên quan tới 3 bệnh nhân của của công ty Mitsui (BN 2234, BN 2229, BN 2240, trong đó có 2 bệnh nhân người Nhật Bản và 1 người trong số đó đã tử vong) đều âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Liên quan đến những ca nhiễm trên địa bàn Hà Nội, 8h30 sáng ngày 16/2, lực lượng y tế đã phát hiện thêm một ca dương tính. Bệnh nhân là Đ.B.P, nam, 50 tuổi, ở 51/49 Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, là chồng của bệnh nhân 1819. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm ngày 1/2 và có kết quả âm tính. Sau đó bệnh nhân đã được đưa đến khu cách ly Thành An -  huyện Thanh Trì ngày 2/2.

Ở khu cách ly, bệnh nhân P ở cùng phòng với bệnh nhân 1866. Lúc này, bệnh nhân 1866 được xác định là F1 của ca bệnh từ Hải Dương. Đến 9h ngày 2/2, bệnh nhân này có kết quả dương tính. Sau đó, bệnh nhân Đ.B.P được đưa đến trung tâm Y tế huyện Thanh Trì ngày 15/2 để lấy xét nghiệm lần 2 và dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tính đến nay, trên địa bàn Hà Nội đã có 36 ca nhiễm. Trong đó có 13 ca tại quận Nam Từ Liêm, 5 ca tại huyện Đông Anh, 6 ca tại quận Cầu Giấy, 5 ca tại huyện Mê Linh, 2 ca tại quận Hai Bà Trưng, 2 ca tại quận Tây Hồ, 1 ca tại quận Đống Đa, 1 ca tại quận Ba Đình và 1 trường hợp liên quan đến tỉnh Hưng Yên.

Đã có kết quả xét nghiệm công ty liên quan tới bệnh nhân Nhật Bản tử vong - Ảnh 1

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Từ khóa:   COVID-19 ở Việt Nam phòng chống Covid-19 nghi nhiễm Covid-19

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