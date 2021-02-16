Nóng: Hải Dương ghi nhận thêm ca dương tính Covid-19 mới ở Thanh Miện, lịch trình tất niên, chúc Tết nhiều nơi

Trưa 16/2, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đã ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 đầu tiên, chính thức toàn bộ các huyện của tỉnh đều xuất hiện dịch Covid-19.

Theo kết quả xét nghiệm của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hải Dương, bà V.T.C. (51 tuổi, ở xã Hồng Phong) là người giúp việc và F1 của bệnh nhân N.T.T. (SN 1969, ở phố Trần Sùng Dĩnh phường Hải Tân, TP Hải Dương) đã có kết quả dương tính SARS-CoV-2 .

Được biết trước đó, ngày 9/2, bà C. ra chợ Hải Tân mua thau của người bán hàng rong ở cổng chợ sau đó về nhà. Ngày 10/2 là lần cuối bà C tiếp xúc với bệnh nhân T.

Sáng 11/2, bà về quê bằng xe của chủ và có tài xế riêng. Chiều cùng ngày, bà có tổ chức tất niên, tiếp xúc với nhiều người. Từ ngày 12 đến 14/2, bà C. đi chúc Tết ở 6 nhà hàng xóm.

Ngày 15/2, bà C. được cách ly tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện.

Liên quan đến bệnh nhân C., huyện Thanh Miện đã rà soát được 86 trường hợp F1, 100 trường hợp F2, 12 trường hợp F3. Hiện cơ quan chức năng đã thực hiện phong tỏa khu vực có người nhiễm bệnh.

Trước đó, sáng ngày 16/2, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Hải Dương đã chia sẻ thông tin về 1 trường hợp nghi nhiễm là bà N.T.T. (SN 1969, nghề nghiệp nội trợ). Lực lượng chức năng đã lập rào chắn, phong tỏa khu dân cư gồm 8 hộ dân liên quan tới ca nghi nhiễm này. Theo cơ quan chức năng, trường hợp dương tính của bà N.T.T. chưa xác định được nguồn lây.

Theo báo cáo nhanh của CDC tỉnh Hải Dương, từ 15 giờ ngày 15/2 đến 12 giờ trưa ngày 16/2, toàn tỉnh này đã ghi nhận thêm 10 ca bệnh mới; tổng số ca dương tính cộng dồn là 511, trong đó 57 trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh.

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