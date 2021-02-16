Quảng Ninh: Từ ngày 16/2, triển khai dịch vụ xét nghiệm Covid-19 theo yêu cầu

Tin nóng 16/02/2021 18:42

Kể từ ngày 16/2, tỉnh Quảng Ninh sẽ thực hiện xét nghiệm Covid-19 theo yêu cầu nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, làm việc sau Tết của người dân.

Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh vừa có công văn yêu cầu Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Bãi Cháy, Bệnh viện Sản nhi tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec triển khai dịch vụ xét nghiệm Covid-19 theo yêu cầu kể từ ngày 16/2.

Quyết định trên được đưa ra nhằm đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch trên toàn tỉnh cũng như như cầu của người dân, đặc biệt nhằm kịp thời phục vụ nhu cầu đi lại, làm việc của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 sau kỳ nghỉ Tết. 

Về giá cả dịch vụ xét nghiệm Covid-19 theo yêu cầu, các đơn vị sẽ thực hiện theo giá dịch vụ xét nghiệm đã được Bộ Y tế thông báo theo Văn bản số 5834/BYT-KH-TC ngày 27/10/2020 về hướng dẫn tạm thời việc thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh.

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Tỉnh Quảng Ninh sẽ thực hiện xét nghiệm Covid-19 theo yêu cầu - Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại, người dân hoặc tổ chức doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu có thể liên hệ với các cơ sở y tế đủ năng lực xét nghiệm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh để được thực hiện.

Theo công văn số 5834/BYT-KH-TC được ban hành ngày 27/10/2020 có nêu rõ:

1. Trong khi chờ Bộ Y tế và Bộ Tài chính thống nhất ban hành quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm Covid-19 tính đủ chi phí; Bộ Y tế đề nghị các đơn vị, địa phương áp dụng mức giá của dịch vụ xét nghiệm Covid-19 theo mức giá của dịch vụ đã được quy định tại Phụ lục đính kèm Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp: cụ thể:

- Dịch vụ số 1735: xét nghiệm vi khuẩn/vi rus/vi nấm/ký sinh trùng Real-time PCR đối với trường hợp xét nghiệm bằng phương pháp Real-time PCR: tối đa 734.000 đồng/1 mẫu xét nghiệm.

- Dịch vụ số 1736: xét nghiệm vi khuẩn/vi rus/vi nấm/ký sinh trùng test nhanh đối với trường hợp thực hiện test nhanh tối đa 238.000 đồng/1 mẫu xét nghiệm.

2. Theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật giá, Luật Tổ chức chính quyền địa phương: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế của Nhà nước thuộc địa phương quản lý; Bộ Y tế quy định giá với các cơ sở y tế thuộc Bộ Y tế và Bộ/Ngành thuộc TW. Do vậy, đề nghị các đơn vị, địa phương căn cứ mức giá của các dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm nêu trên đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện thu và thanh toán với người sử dụng dịch vụ theo quy định.

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Từ khóa:   virus Corora đại dịch bùng phát Quảng Ninh

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