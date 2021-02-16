Hà Nội: Những hàng quán nào phải đóng cửa, hàng quán nào được mở từ ngày 16/2?

UBND TP Hà Nội yêu cầu các hàng quán ăn uống khử khuẩn vệ sinh thường xuyên, giãn cách khách hàng tối thiểu 2m, khuyến khích bán mang về.

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP Hà Nội.

Theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, bắt đầu từ 0 giờ ngày 16/2/2021: Tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu di tích, cơ sở tôn giáo; tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè và quán cà phê.

Thường xuyên kiểm tra việc đóng cửa các quán game, internet, bar, karaoke, club... theo đúng chỉ đạo.

Đối với những quán ăn trong nhà phải tuân thủ nghiêm ngặt việc khử khuẩn, vệ sinh thường xuyên. Đặc biệt giãn cách giữa người với người tối thiểu 2m, đặt tấm chắn giữa các khách, không dùng muỗng, đũa chung, khuyến khích bán mang về nhà.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP tại Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 3-2-2021, trường hợp không đáp ứng đầy đủ việc phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu sẽ cho dừng hoạt động theo thẩm quyền.

Theo đó, UBND TP Hà Nội đã bàn cho giao các quận, huyện, thị xã chủ động phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Khi có ca nhiễm bệnh trên địa bàn, cần xác định ngay nguồn lây bệnh, truy vết các trường hợp F1, F2, F3, khoanh vùng nhanh, cách ly triệt để và kịp thời lấy mẫu xét nghiệm.

Đối với các trường hợp trở về từ Hải Dương hoặc những vùng có dịch từ sau Tết, người dân cần phải khai báo y tế theo mẫu in trên giấy, hạn chế ra đường khi không có trường hợp khi không cần thiết. Thường xuyên theo dõi sức khỏe và được các tổ dân phố và tổ giám sát Covid-19 cộng đồng.

Đối với các trường hợp đã từng đi, đến, về từ huyện Cẩm Giàng từ ngày 15/1/2021 cần lấy ngay mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và giám sát sức khỏe theo quy định.

Hà Nội tuyên truyền người dân phòng chống dịch, giãn cách xã hội, tránh tụ tập đông người. Yêu cầu người dân phải chấp hành đúng quy định. Những trường hợp không thực hiện sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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