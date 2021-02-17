Sáng 17/2, không có ca mắc mới COVID-19

Bản tin 6h ngày 17/2 (mùng 6 Tết) của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, sáng nay, cả nước không có ca mắc mới COVID-19. Tính đến thời điểm hiện tại, gần 146.000 người cách ly chống dịch.

Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính đến 6h ngày 17/2: Việt Nam có tổng cộng 1412 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 719 ca.

- Tính từ 18h ngày 16/2 đến 6h ngày 17/2: 0 ca mắc mới.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 145.925, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 584

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 15.251

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 130.090.

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.573 bệnh nhân COVID-19.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 37 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 là 29 ca, số ca âm tính lần 3 là 20 ca.

Riêng BN1536 đang điều trị tại BV Phổi Đà Nặng là bệnh nhân nặng nhất. BN1536 tuổi cao, có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường nhiều năm nay.

Bộ trưởng Bộ Y tế: Dịch bệnh ở Hải Dương có nguy cơ cao hơn Đà Nẵng, đề nghị giãn cách diện rộng hơn Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, do biến chủng virus mới có tốc độ lây lan tăng gấp 4 lần, tình hình dịch bệnh tại Hải Dương có yếu tố nguy cơ cao hơn Đà Nẵng khi hệ số lây nhiễm cao, thời gian ủ bệnh ngắn.

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