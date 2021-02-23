Sáng 23/2, thêm 3 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương liên quan đến ổ dịch Kim Thành

Sáng ngày 23/2, có thêm 3 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương. Cả 3 ca này đều liên quan đến ổ dịch Kim Thành, nâng số ca mắc tại đây lên 13 ca đến thời điểm này.
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Bản tin 6h ngày 23/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, số ca mắc ở Việt Nam:
- Tính đến 6h ngày 23/2: Việt Nam có tổng cộng 1496 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 803 ca.
Trong đó, Hải Dương có 620 ca, Quảng Ninh (60 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (35 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (2 ca).
- Tính từ 18h ngày 22/2 đến 6h ngày 23/2: 03 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.
Thông tin ca mắc mới: 3 ca mắc mới (BN2393-2395) ghi nhận trong nước tại Hải Dương.
Cụ thể: CA BỆNH 2393-2395 (BN2393-2395): là các trường hợp F1, liên quan đến ổ dịch xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, đều đã được cách ly tập trung trước đó.
Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.
Đến sáng ngày 23/2, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 107.685, trong đó:
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 596
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 12.628
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 94.461.
Như vậy, chỉ sau một đêm số người cách ly đã giảm hơn 13.000 người thừ 120.827 người xuống còn 107.685 người.
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.717 bệnh nhân COVID-19.
Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 69 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 39 ca, số ca âm tính lần 3 là 55 ca.
Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế có đến 82,5% không có biểu hiện lâm sàng; số biểu hiện lâm sàng nhẹ chiếm 14,7% và hiện còn 19 trường hợp nặng, tiên lượng nặng, nguy kịch. Trong đó, BN1536 đang điều trị tại BV Phổi Đà Nặng là bệnh nhân nặng nhất. BN1536 tuổi cao, có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường nhiều năm nay, bệnh nhân đã được chỉ định ECMO (tim phổi ngoài màng cơ thể) từ nhiều ngày nay.
Ngoài ra, có thêm 2 bệnh nhân nặng khác đang điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2 và BV dã chiến số 2 của Hải Dương. Hiện bệnh nhân tại BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2 đã can thiệp ECMO, bệnh nhân còn lại ở BV dã chiến số 2 của Hải Dương hiện vẫn trong tình trạng nặng nhưng đã không còn phải thở máy từ chiều ngày 22/2.