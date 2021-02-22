Được yêu cầu cách ly tại nhà, nữ công nhân Hải Dương mắc COVID-19 vẫn vô tư đi khắp nơi

Tin nóng 22/02/2021 19:46

Dù bị yêu cầu cách ly tại nhà nhưng nữ công nhân Công ty POYUN chi nhánh Hải Dương (huyện Kim Thành) vẫn vô tư đi khắp nơi. Đến khi đi làm lại thì bị phát hiện dương tính với Covid-19.

Ngày 22/2, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã có thông báo khẩn về việc người dân chủ động khai báo y tế liên quan đến ca bệnh F0 là N.T.H.. Chị H. là công nhân Công ty POYUN chi nhánh Kim Thành, ở cụm dân cư số 3, khu dân cư Hiệp Thượng, phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn.

Theo thông tin khai báo ban đầu, ngày 29/1, Công ty POYUN chi nhánh Cộng Hòa (TP Chí Linh) cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên cách ly tại nhà vì có trường hợp F0.

Từ 29/1 đến 21/2, chị N.T.H. do không ý thức được mình có khả năng nhiễm COVID-19 nên có lịch trình di chuyển phức tạp, nhiều lần đi chợ Hiệp Thượng ở phường Hiệp Sơn.

Ngày 21/2, Công ty POYUN ở Kim Thành đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại công ty và phát hiện chị H. dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 22/2, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) phát thông báo khẩn người dân chủ động liên hệ cơ quan y tế gần nhất để được hướng dẫn khai báo y tế kịp thời. Những trường hợp liên quan đến F0 từ ngày 25/1 đến nay cần khẩn trương khai báo y tế. 

Được yêu cầu cách ly tại nhà, nữ công nhân Hải Dương mắc COVID-19 vẫn vô tư đi khắp nơi - Ảnh 1

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Khẩn: Công an Kim Thành đề nghị ai đến 8 địa điểm này khai báo y tế ngay

Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương phát thông báo khẩn ai đã đến 8 địa điểm này trong thời điểm được công bố cần khai báo y tế ngay.

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