2 tài xế tại Bắc Giang tiếp xúc F0 không khai báo y tế, thản nhiên đi chơi Tết khắp nơi

Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) quyết định xử phạt 40 triệu đồng đối với 2 tài xế xe tải tiếp xúc gần F0 nhưng không khai báo y tế, thản nhiên đi khắp nơi.

Trong quá trình truy vết, Công an huyện Lục Ngạn phát hiện hành vi không khai báo y tế của 2 công dân (F1) tiếp xúc với ca dương tính tại Hải Dương là Vũ Văn Toàn (30 tuổi) và Vũ Văn Tuấn (31 tuổi) là tài xế xe tải ở thôn Thanh Tân, xã Trù Hựu.

Lịch trình cụ thể của hai tài xế như sau:

Tối ngày 6/2, cả 2 có tới nhà bệnh nhân V.V.C. (32 tuổi) ở thôn Khoa Bộ, xã Liên Hồng, TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương).

Bệnh nhân C. làm việc tại phòng kỹ thuật của Công ty TNHH Kuroda Kagaku Việt Nam, huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) được công bố nhiễm COVID-19 ngày 18/2.

Hai tài xế xe tải bị xử phạt nặng vì không khai báo y tế khi trở về từ vùng dịch - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, ngày 7 đến 10/2, Toàn và Tuấn lái xe tải từ Hải Dương đi Quảng Bình giao hàng.

Ngày 10/2, về nhà ở thôn Thanh Tân.

Trở về từ vùng có dịch ở Hải Dương, hai tài xế không chủ động khai báo y tế, thậm chí còn thản nhiên đi chơi, chúc Tết khắp nơi.

Hiện, cơ quan y tế đã xác định được 186 F2 tiếp xúc gần với Toàn và Tuấn nên nguy cơ nhiễm bệnh rất cao.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp F1 nêu trên về hành vi "Không khai báo hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân", được quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 7, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế, xử phạt ở mức cao nhất với số tiền 20 triệu đồng/người.

Hiện 2 trường hợp F1 trên đang được cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh ở Tân Yên, tình trạng sức khỏe của 2 F1 tốt, không ho, không sốt, kết quả âm tính lần 1.

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