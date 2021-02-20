Chiều 20/2, ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương, đều đã được cách ly

Chiều ngày 20/2, cả nước ghi nhận 6 ca mắc mới COVID-19 ở Hải Dương, Cẩm Giàng và Chí Linh mỗi nơi 2 ca, đều đã được cách ly trước đó.

Số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính đến 18h ngày 20/02: Việt Nam có tổng cộng 1469 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, tổng số lượng ca mới: 776 ca.

- Tính từ 6h đến 18h ngày 20/02: 6 ca mắc mới đều là F1 đã được cách ly trước đó.

Cụ thể:

CA BỆNH 2363-2368 (BN2363-BN2368): ghi nhận 06 ca trong nước tại Hải Dương, đều đã được cách ly trước đó. Trong đó Cẩm Giàng 2 ca, Chí Linh 2 ca và TP Hải Dương 2 ca.

Hiện có 02 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 - Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh và 04 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 125.572, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 594

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 13.316

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 111.662.

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã chữa khỏi 1.627 bệnh nhân COVID-19.

Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 69 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 39 ca, số ca âm tính lần 3 là 55 ca.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, hiện BN1536 đang điều trị tại BV Phổi Đà Nặng là bệnh nhân nặng nhất. BN1536 tuổi cao, có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường.

Ngoài ra, có thêm 2 bệnh nhân nặng khác đang điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2 và BV dã chiến số 2 của Hải Dương. Hiện bệnh nhân tại BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2 đã can thiệp ECMO, bệnh nhân còn lại đang thở máy.

Hải Dương thêm 2 ca dương tính COVID-19, trong đó có bé 3 tuổi là con của nhân viên ngân hàng Chiều 20/2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hải Dương thông tin thêm 2 ca dương tính với COVID-19, là người thân của nhân viên ngân hàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chieu-20-2-ghi-nhan-6-ca-mac-covid-19-o-hai-duong-deu-da-duoc-cach-ly-396560.html