Tam Đảo bị phong tỏa tạm thời sau khi nam du khách tử vong trong khách sạn

Tin nóng 20/02/2021 16:31

UBND thị trấn Tam Đảo yêu cầu toàn bộ người dân, du khách "nội bất xuất, ngoại bất nhập" sau khi phát hiện du khách tử vong trong khách sạn sáng ngày 20/2.

Chiều 20/2, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đã tổ chức lấy mẫu để xét nghiệm COVID-19 vì có một nam du khách tử vong trong khách sạn ở huyện Tam Đảo. 

Theo đó, từ 11h ngày 20/2, thị trấn Tam Đảo yêu cầu toàn bộ quản lý, nhân viên phục vụ, du khách đang sử dụng dịch vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, dịch vụ nhà hàng ăn uống, karaoke đến ngay trạm y tế thị trấn Tam Đảo để khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. 

Ngoài ra, thị trấn Tam Đảo cũng yêu cầu toàn bộ người dân, khách du lịch tạm thời không di chuyển ra khỏi địa bàn thị trấn cho đến khi có thông báo mới. 

Tam Đảo bị phong tỏa tạm thời sau khi nam du khách tử vong trong khách sạn - Ảnh 1
Thị trấn Tam Đảo đang tạm thời phong tỏa từ trưa 20/2 - Ảnh: Minh Thắng/Tuổi Trẻ

Trước đó, sáng 20/2, một nam du khách được phát hiện tử vong tại khách sạn ở huyện Tam Đảo. Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Theo lãnh đạo ngành y tế địa phương, dự kiến khoảng 6h tối nay sẽ có kết quả, cơ quan y tế sẽ thông tin cho báo chí. Ngoài ra, nguyên nhân tử vong của nam du khách còn đang được điều tra làm rõ.

Tam Đảo bị phong tỏa tạm thời sau khi nam du khách tử vong trong khách sạn - Ảnh 2

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Từ khóa:   phòng chống Covid-19 tử vong trong khách sạn chống dịch Covid-19

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