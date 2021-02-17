Hà Nội: Thực hiện xét nghiệm cho tất cả người đến từ vùng dịch Hải Dương, đặc biệt là Cẩm Giàng

Tin nóng 17/02/2021 20:13

Chiều 17/2, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng thông tin sẽ tiến hành xét nghiệm tất cả những người về từ vùng dịch Hải Dương, đặc biệt là từ Cẩm Giàng.

Chiều 17/2, tại phiên họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh thông tin tình hình dịch bệnh ở Hải Dương và các khu vực khác ngày càng phức tạp và có thể chuyển biến xấu.

Thời gian vừa qua, tại Hà Nội đã tiếp nhận các chuyên gia về từ nước ngoài. Tuy đã thực hiện xét nghiệm, cách ly ngay lập tức nhưng vẫn tiềm tàng nhiều nguy hiểm. Bên cạnh đó, ở những bệnh viện có nhiều người từ tỉnh khác lên khám chữa bệnh nên nguy cơ mắc dịch bệnh và lây lan rất cao.

Theo ông Hạnh, ở nơi công cộng, quán xá người dân chưa thực hiện tốt việc đeo khẩu trang, vệ sinh bảo vệ sức khỏe bản thân, giãn cách theo đúng quy định. Theo nhận định thời gian sắp tới sẽ có thể có thêm nhiều ca mắc.

Kết thúc phiên họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đề nghị các đơn vị tập trung mở rộng xét nghiệm, theo dõi sức khỏe đối với người dân về từ tỉnh Hải Dương, tham gia quản lý nghiêm ngặt tình hình chống dịch Covid-19. Đồng thời, ông khẳng định sẽ xét nghiệm toàn bộ người về từ vùng dịch Hải Dương từ ngày 2/2/2021.

Trong đó sẽ ưu tiên xét nghiệm những người về từ Cẩm Giàng. Sau đó, tiếp tục lấy mẫu cho các trường hợp khác trên địa bàn Hải Dương và của 11 tỉnh, thành có nguy cơ cao. Ông Dũng yêu cầu rà soát xong 100% người từ Hải Dương trở về Hà Nội trước ngày 21/2.

Bên cạnh đó, mở rộng xét nghiệm ngẫu nhiên đối với các trường hợp tại các nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất, cán bộ, công nhân từ địa phương khác trở về và các chuyên gia người nước ngoài. Ưu tiên xét nghiệm cho các cán bộ y tế khu vực có nguy cơ cao, cán bộ khu cách ly... Các đối tượng từ nơi khác trở về phải khai báo y tế đầy đủ…

Hà Nội: Thực hiện xét nghiệm cho tất cả người đến từ vùng dịch Hải Dương, đặc biệt là Cẩm Giàng - Ảnh 1

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