TP.HCM: Tình hình dịch diễn biến phức tạp và hướng dẫn mới về cách ly, xét nghiệm

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM đã có hướng dẫn mới về việc cách ly và xét nghiệm cho người cách ly tập trung.

Mới đây, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM đã ban hành công văn số 565/TTKSBT-KHNV hướng dẫn thời gian cách ly và số lần xét nghiệm SARS-CoV-2 ở các khu cách ly hiện nay. Theo thông báo mới, có 4 nhóm thuộc diện cách ly tập trung. Thời gian cách ly và số lần xét nghiệm đối với 4 nhóm này được quy định cụ thể như sau:

Hướng dẫn mới về cách ly và xét nghiệm COVID-19 - Ảnh: Báo Nhân Dân

Cụ thể:

- Nhóm 1: Người được cách ly là nhân viên VIAGS, F1 là nhân viên sân bay. Những người thân của nhân viên sân bay sẽ thực hiện cách ly đủ 14 ngày và được xét nghiệm 4 lần vào các ngày N1, N5, N10 và N14 (N1 tính từ ngày bắt đầu cách ly).

- Nhóm 2: Người được cách ly là F1 không thuộc nhóm 1 sẽ thực hiện cách ly đủ 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng với F0, được xét nghiệm lần đầu khi vào khu cách ly và các lần tiếp theo tương ứng vào các ngày N5, N10, N14 (N1 tính từ ngày tiếp xúc cuối cùng với F0).

- Nhóm 3: Người được cách ly là người đi về TP.HCM từ vùng dịch. Nhóm 3 sẽ thực hiện cách ly đủ 14 ngày kể từ ngày rời vùng dịch hoặc tiếp xúc cuối cùng với “yếu tố nguy cơ”; được xét nghiệm lần đầu khi vào khu cách ly và các lần tiếp theo tương ứng vào các ngày N5, N10, N14 (N1 tính từ ngày rời khỏi vùng dịch hoặc ngày tiếp xúc cuối cùng với “yếu tố nguy cơ”).

- Nhóm 4: Người được cách ly là người nhập cảnh. Nhóm 4 này sẽ được xét nghiệm tối thiểu 2 lần trong vòng 14 ngày (N1, N14) theo Quyết định 3468/QĐ-BYT ngày 07/8/2020 của Bộ Y tế.

Hiện, tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 phát hiện tại thành phố là 210, trong đó 167 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, 43 trường hợp đang điều trị.

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