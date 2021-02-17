Hải Dương ráo riết truy vết F1 của 2 gia đình có nhiều ca dương tính

Trong đó, 9 trường hợp tại TP Chí Linh, đều là F1 của Công ty POYUN. 7 trường hợp tại huyện Cẩm Giàng, đa số dương tính khi xét nghiệm lần 2.

Ngày 17/2, CDC Hải Dương thông tin, trong ngày, địa phương này vừa ghi nhận thêm 19 ca dương tính SARS-CoV-2. Tổng số ghi nhận 558 ca toàn tỉnh.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương lấy mẫu gia đình, khu dân cư liên quan ca bệnh P.T.T (SN 1986, nhân viên Công ty Kagaku, trú phố Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, TP Hải Dương) và một số điểm như chợ cóc khu 9, cửa hàng tạp hóa Thủy Oanh ở phường Hải Tân.

Được biết TP Hải Dương có 2 mẹ con là F1 của ca bệnh N.V.T (BN2240, liên quan Công ty Kuroda). Trường hợp còn lại ở huyện Nam Sách là F1 đã được cách ly.

Liên quan ca bệnh N.V.T (SN 1983, cùng công ty chị P.T.T, trú tại phường Thanh Bình, TP Hải Dương), cơ quan chức năng cũng khẩn trương lấy mẫu người thân gia đình, khu cư trú.

Những nơi bệnh nhân đi qua gồm cửa hàng loa đài số 93 Nguyễn Lương Bằng, cây ATM Techcombank trên đường Lê Thanh Nghị và đường Phạm Ngũ Lão, gia đình người thân ở phường Thanh Bình, gia đình bố đẻ ở xã Cẩm Hưng (Cẩm Giàng), một số gia đình người thân khác ở TP Hải Dương của anh N.V.T cũng được khử khuẩn, truy vết người liên quan.

Với trường hợp chị N.T.T.H (SN 1983, vợ anh N.V.T, là nhân viên Viettel), lực lượng chức năng cũng khẩn trương truy vết ở khu dân cư, nơi làm việc, các cửa hàng tạp hóa, thực phẩm bán hàng trước Tết.

Liên quan ca bệnh N.Q.D (SN 1952, bố vợ anh N.V.T, trú tại 90 phố Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương), cơ quan chức năng cũng lấy mẫu xét nghiệm con và các cháu tới chúc Tết.

CDC Hải Dương cũng tiếp tục chỉ định lấy mẫu xét nghiệm liên quan ca bệnh N.T.T (SN 1969, trú ở phố Trần Sùng Dĩnh, phường Hải Tân, TP Hải Dương), dương tính SARS-CoV-2 một ngày trước. Trong đó, có con gái của bệnh nhân là V.C.L và toàn thể gia đình bên nội tại xóm Tiền Phong, phường Quang Trung.

Đồng thời khẩn trương lấy mẫu F1 và cộng đồng khu dân cư thôn Tiên Động, xã Hồng Phong (huyện Thanh Miện), nơi ca bệnh N.T.C (là giúp việc gia đình ca bệnh N.T.T) cư trú.

Cũng liên quan ca bệnh N.T.T, CDC Hải Dương cũng lấy mẫu xét nghiệm cán bộ, nhân viên Sở NN&PTNT, nơi chồng chị N.T.T làm việc.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng lấy mẫu bệnh phẩm BQL, nhân viên, bảo vệ, các hộ kinh doanh trong chợ Hải Tân; huấn luyện viên, học viên cùng lớp Yoga với chị N.T.T ở phố Ngô Quyền.

CDC Hải Dương đang khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm tại các khu vực liên quan tới các ca bệnh mới.