Hải Dương thêm 2 ca dương tính COVID-19, trong đó có bé 3 tuổi là con của nhân viên ngân hàng

Tin nóng 20/02/2021 16:38

Chiều 20/2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hải Dương thông tin thêm 2 ca dương tính với COVID-19, là người thân của nhân viên ngân hàng.

Cụ thể, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hải Dương thông tin về 2 trường hợp dương tính mới như sau:

Trường hợp một nghi nhiễm là bà Đ.T.L. (63 tuổi, mẹ chồng của bệnh nhân N.T.M.P. - nhân viên Ngân hàng Vietcombank chi nhánh tại TP Hải Dương), trú tại số 26 Hàn Giang, phường Quang Trung, TP Hải Dương.

Hải Dương thêm 2 ca dương tính COVID-19, trong đó có bé 3 tuổi là con của nhân viên ngân hàng - Ảnh 1
Có thêm 2 ca dương tính ở Hải Dương - Ảnh minh họa: Vietnamnet

Lịch trình cụ thể của bệnh nhân:

Cơ quan y tế xác định tối 30/1, gia đình con rể của bà L. (là bệnh nhân N.Đ.T.) có sang nhà 26 Hàn Giang ăn cơm cùng gia đình.

Trước ngày 3/2, bà L. bán bánh mì tại cổng Trường THCS Ngô Gia Tự trên đường Nguyễn Văn Tố, phường Quang Trung, TP Hải Dương. Khách hàng mua bánh mì là những người dân xung quanh.

Sau đó, bà nghỉ bán hàng và ở nhà. Khoảng 9h-9h30 hằng ngày, bà L. đi chợ Con (phố Phạm Sư Mệnh, phường Quang Trung) mua rau của những người bán hàng rong.

Ngày 5/2, bà sang nhà con rể N.Đ.T. tại phường Nhị Châu để đón cháu.

Ngày 6/2, mua thịt bò của người phụ nữ tên Xoan ở chợ Con. Tối 6/2, anh T. (con rể) cùng vợ, con sang nhà bà ăn cơm.

Từ ngày 6 đến 18/2, bà tiếp xúc thường xuyên với anh em ruột ở cạnh nhà tại phố Hàn Giang, phường Quang Trung, TP Hải Dương và có đến nhà thờ họ ở phố Tiền Phong, phường Quang Trung, TP Hải Dương gặp họ hàng chúc Tết.

Tối 18/2, bà đi cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học Hải Dương và dương tính với Covid-19

Trường hợp thứ hai nghi nhiễm là cháu L.T.L. (3 tuổi, cùng trú tại địa chỉ 26 Hàn Giang, phường Quang Trung, TP Hải Dương). 

Lịch trình cụ thể:

Cháu L. là cháu của bệnh nhân N.Đ.T. và là con của bệnh nhân N.T.M.P.. Hằng ngày cháu chủ yếu ở nhà, có một số lịch trình theo người thân.

Khoảng 9h ngày 5/2, cháu L. được ông nội đưa sang nhà bác T. chơi. Sau đó được bà nội sang đón về.

Tối 6/2 ăn cơm cùng bác T. và mẹ tại nhà.

Tối 10/2, cháu cùng mẹ sang nhà họ hàng tại phố Tiền Phong, phường Quang Trung chơi.

Ngày 12/2, cùng mẹ sang nhà họ hàng tại 30-36 Tiền Phong chúc tết, qua nhà ông bà tại khu Tân Kim chúc tết. Buổi chiều cùng mẹ đi chúc tết họ hàng bên ngoại trong xóm Hàn Giang.

Ngày 13/2, cùng mẹ đi lễ tại chùa Tre ở khu Tứ Thông, chiều về ở nhà.

Từ ngày 14 đến 18/2, ở tại nhà cho đến khi đi cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học Hải Dương và có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Hải Dương thêm 2 ca dương tính COVID-19, trong đó có bé 3 tuổi là con của nhân viên ngân hàng - Ảnh 2

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