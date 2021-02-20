TP.HCM lên kịch bản tình huống xuất hiện 500 ca mắc Covid-19

Tin nóng 20/02/2021 18:58

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 xuất hiện tại 13 tỉnh, thành, mới đây, Sở Y tế TP.HCM đã đưa kịch bản cho tình huống khẩn cấp khi dịch bệnh bùng phát, dù ổ dịch tại sân bay Tân Sơn Nhất đã kiểm soát.

Dù ổ dịch tại sân bay Tân Sơn Nhất đã được kiểm soát nhưng với tình hình dịch bệnh khó lường ở hiện tại, Sở Y tế TP.HCM đã lên sẵn kịch bản về tình huống TP.HCM xuất hiện 500 ca bệnh mới.  Điều này nhằm đảm bảo được tính chủ động trong công cuộc phòng chống dịch Covid-19 đang hoành hành.

Cụ thể, các tình huống như sau: 

- Tình huống 1:

Đặt tình huống, thành phố ghi nhận dưới 100 ca dương tính, kèm tối đa 870 trường hợp nghi nhiễm, có triệu chứng cần cách ly điều trị và tối đa 32 trường hợp bệnh nặng cần hồi sức.

Lúc này, có 4 cơ sở trực chiến để điều trị gồm các Bệnh viện dã chiến Củ Chi, Bệnh viện Điều trị Covid-19 Cần Giờ, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM và Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Tổng số giường được chuẩn bị là 970, trong đó, 32 giường hồi sức, 37 giường đặt trong buồng áp lực âm và 42 máy thở.

phong dich covid-19
Sở Y tế TP.HCM đưa ra nhiều kịch bản chống dịch - Ảnh: Báo Nhân Dân

- Tình huống 2:

Lực lượng y tế giả sử TP.HCM ghi nhận 100-200 ca dương tính với SARS-CoV-2 kèm 1.244 người nghi nhiễm, tối đa 86 bệnh nhân nặng cần hồi sức.

4 cơ sở trên tăng số giường lên tối đa. Bệnh viện Nhi đồng 2 tham gia hỗ trợ. Số giường được huy động được tổng cộng 1.444 giường, trong đó có 86 giường hồi sức, 59 giường đặt trong buồng áp lực âm và 86 máy thở. Theo đó, lực lượng chống dịch có sự hỗ trợ của Bệnh viện Nhi đồng 1. 

- Tình huống 3:

Đây là kịch bản được xây dựng trong tình huống dịch bùng phát lớn tại thành phố với số ca nhiễm lên 200-500 người. Trong tình huống này, thành phố có 2.785 trường hợp nghi nhiễm, có triệu chứng cần cách ly điều trị và tối đa 172 trường hợp bệnh nặng cần hồi sức.

Lúc này, khi thành phố đã sử dụng hết cơ số giường tại 5 bệnh viện được phân công điều trị Covid-19, Sở Y tế TP.HCM sẽ huy động tất cả giường tại khu cách ly của các bệnh viện và Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

Tổng số giường được nâng lên 3.258, gồm 172 giường hồi sức, 82 giường đặt trong buồng áp lực âm và 192 máy thở.

Điều Sở Y tế cần lưu ý đó là Bệnh viện dã chiến Củ Chi và Bệnh viện Điều trị Covid-19 Cần Giờ là 2 cơ sở chủ lực, được phân công điều trị các bệnh nhân nhẹ, không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ (không cần hỗ trợ hô hấp) với quy mô 900 giường.

Nhân sự chủ yếu của 2 cơ sở này từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM và luân phiên bởi các bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế TP.HCM do sở này điều phối.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới sẵn sàng 10 giường hồi sức tích cực, kỹ thuật ECMO để tiếp nhận bệnh nhân nặng. Trong trường hợp cần thiết, Trung tâm Cấp cứu 115 chịu trách nhiệm vận chuyển này.

Hiện thành phố có Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, 7 bệnh viện công lập và 3 cơ sở tư nhân được phép thực hiện rRT-PCR. Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn tăng cường năng lực xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2. 

Giai đoạn tiếp theo, TP.HCM yêu cầu các bệnh viện đa khoa hạng 1 còn lại nhanh chóng chuẩn bị cơ sở vật chất, sinh phẩm xét nghiệm..., gửi hồ sơ đến Viện Pasteur TP.HCM để thẩm định, công nhận xét nghiệm trong năm nay.

Về nhân sự chuyên môn, Sở Y tế TP.HCM phối hợp Bệnh viện Chợ Rẫy thành lập Tổ chuyên gia điều trị bệnh viêm đường hô hấp do SARS-CoV-2.

Các cơ sở y tế cũng chủ động đào tạo cho bác sĩ, điều trị về khai thác dịch tễ, phác đồ điều trị, nâng cao năng lực hồi sức trong hô hấp, kiểm soát nhiễm khuẩn, diễn tập tình huống khi đơn vị tiếp xúc người nghi ngờ, phong tỏa một khoa...

Được biết, trong các đợt dịch trước, TP.HCM đã lên kịch bản cho những tình huống tương tự, song chưa khi nào cần dùng tới.

 

TP.HCM lên kịch bản tình huống xuất hiện 500 ca mắc Covid-19 - Ảnh 2

Chiều 20/2, ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương, đều đã được cách ly

Chiều 20/2, ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương, đều đã được cách ly

Chiều ngày 20/2, cả nước ghi nhận 6 ca mắc mới COVID-19 ở Hải Dương, Cẩm Giàng và Chí Linh mỗi nơi 2 ca, đều đã được cách ly trước đó.

Xem thêm
Từ khóa:   cách ly phòng chống Covid-19 phòng chống Covid-19 phong tỏa chống Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Đời sống 27 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

Sao quốc tế 55 phút trước
Người phụ nữ bất ngờ nhảy khỏi chiếc xe taxi đang chạy lăn vài mét trước khi đứng dậy

Người phụ nữ bất ngờ nhảy khỏi chiếc xe taxi đang chạy lăn vài mét trước khi đứng dậy

Video 55 phút trước
Băng suối thăm vườn sầu riêng, 2 người phụ nữ bị lũ cuốn

Băng suối thăm vườn sầu riêng, 2 người phụ nữ bị lũ cuốn

Đời sống 58 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài giúp đỡ không ngừng, rủng rỉnh tiền bạc, mỹ mãn hạnh phúc, tiền nhiều vô kể trong 15 đến 25/10 dương lịch

Chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài giúp đỡ không ngừng, rủng rỉnh tiền bạc, mỹ mãn hạnh phúc, tiền nhiều vô kể trong 15 đến 25/10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
'Khai Đáo Đồ Mi' do Bạch Lộc đóng chính khép lại quá trình ghi hình

'Khai Đáo Đồ Mi' do Bạch Lộc đóng chính khép lại quá trình ghi hình

Sao quốc tế 1 giờ 50 phút trước
Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 27 người bị thương trong vụ xe buýt va chạm với xe tải

Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 27 người bị thương trong vụ xe buýt va chạm với xe tải

Video 1 giờ 55 phút trước
Nỗi băn khoăn của người dâu trẻ trước tình yêu thương kỳ lạ từ mẹ chồng và sự thật phía sau

Nỗi băn khoăn của người dâu trẻ trước tình yêu thương kỳ lạ từ mẹ chồng và sự thật phía sau

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào