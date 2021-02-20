Bắc Giang phong tỏa tạm thời 3 thôn vì 4 F1 tiếp xúc gần ca bệnh Hải Dương

Tin nóng 20/02/2021 17:49

Lực lượng chức năng đã phong tỏa tạm thời 3 thôn ở Bắc Giang vì có 4 trường hợp F1 có liên quan đến bệnh nhân mắc Covid-19 ở Hải Dương.

Chiều 20/2, chủ tịch UBND xã Trù Hựu (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) - ông Đào Đình Bẩy cho biết, đã tạm thời phong tỏa, lập chốt xét nghiệm ở thôn Thanh Tân do phát hiện 2 ca F1 tiếp xúc với bệnh nhân mắc Covid-19.

Theo đó, tối ngày 6/2, 2 trường hợp F1 là anh V.V.T. (31 tuổi) và anh V.V.T. (32 tuổi) về từ tỉnh Hải Dương có tiếp xúc gần với bệnh nhân V.V.C. (32 tuổi) ở thôn Khoa Bộ, xã Liên Hồng, TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương).

Ngày 18/2, Bệnh nhân C. làm việc tại phòng kỹ thuật của Công ty TNHH Kuroda Kagaku Việt Nam, huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) được công bố dương tính với Covid-19.

Ngày 19/2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Lục Ngạn đã đưa 2 trường hợp này đi cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh. Sau đó đã lấy mẫu xét nghiệm 141 trường hợp liên quan.

Đến 22h ngày 19/2, 2 trường hợp trên đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Hiện lực lượng chức năng đã phun hóa chất khử khuẩn, xử lý môi trường toàn bộ khu vực nhà anh V.V.T., V.V.T. và các hộ liên quan.

Lịch trình của hai trường hợp F1 trên có đến một số nhà người dân trên địa bàn thôn Trường Khanh (xã Đông Hưng) để chúc tết.

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Lực lượng chức năng đã phun hóa chất khử khuẩn, xử lý môi trường toàn bộ khu vực liên quan tới F1 - Ảnh minh họa: Báo Lao Động

Từ đêm 19/2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Lục Nam đã chỉ đạo xã Đông Hưng tổ chức khoanh vùng, phong tỏa, cách ly tạm thời thôn Trường Khanh. Thực hiện tổ chức phun thuốc khử khuẩn và lấy mẫu xét nghiệm 26 công dân liên quan.

Theo ông Phạm Phú Sáng, chủ tịch UBND xã Đông Hưng (huyện Lục Nam), xã cũng đã phong tỏa tạm thời thôn Tân Dân do có 2 công dân đi làm từ TP Hải Dương về, có tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19. 2 công dân này đã được đưa về điểm cách ly tập trung của huyện Lục Nam.

Bắc Giang phong tỏa tạm thời 3 thôn vì 4 F1 tiếp xúc gần ca bệnh Hải Dương - Ảnh 2

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