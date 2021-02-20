Khẩn: Công an Kim Thành đề nghị ai đến 8 địa điểm này khai báo y tế ngay

Tin nóng 20/02/2021 19:57

Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương phát thông báo khẩn ai đã đến 8 địa điểm này trong thời điểm được công bố cần khai báo y tế ngay.

Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đề nghị những người đã đến những địa điểm sau đây cần liên hệ và khai báo ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ:

1. Nhà ông Hứa Văn Hữu (sinh năm 1959, ở thôn Lương Xá Nam, xã Kim Liên, Kim Thành, Hải Dương) từ ngày 1/2/2021 đến ngày 17/2/2021.

2. Nhà anh Lương Văn Cảnh (sinh năm 1984, ở thôn Lương Xá Nam, xã Kim Liên, Kim Thành, Hải Dương) trong khoảng thời gian từ 6h00 đến 10h00 ngày 8/2/2021.

3. Nghĩa trang thôn Lương Xá Nam (xã Kim Liên, Kim Thành, Hải Dương) trong khoảng thời gian 9h đến 10h ngày 10/2/2021.

4. Cửa hàng vàng mã của ông Nguyễn Văn Hoành và bà Lê Thị Nhuần trong chợ Kim Anh, xã Kim Anh (Kim Thành, Hải Dương) gần chỗ sửa chữa khóa, bên phải hướng vào theo lối cổng phụ của chợ trong khoảng thời gian từ 9h00 đến 10h00 ngày 11/2/2021.

5. Cửa hàng giầy dép của anh Nguyễn Đức Mạnh và chị Trần Thị Minh Ngọc ở cổng chính chợ Kim Anh (xã Kim Anh, Kim Thành, Hải Dương) giáp hàng bán hoa quả ở cổng chính chợ Kim Anh trong khoảng thời gian từ 10h00 đến 10h30 ngày 11/2/2021.

6. Cửa hàng tạp hóa Nhung Dương (thôn Cổ Phục Bắc, xã Kim Liên, huyện Kim Thành, Hải Dương) trong khoảng thời gian 19h00 đến 20h00 ngày 12/2/2021.

7. Trạm Y tế xã Kim Liên (Kim Thành, Hải Dương) trong khoảng thời gian từ 8h00 đến 8h30 ngày 18/2/2021.

8. Cơ sở 1 trung tâm y tế huyện Kim Thành (Hải Dương) trong khoảng thời gian từ 9h00 đến 10h00 ngày 18/2/2021.

Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương phân công đồng chí Đỗ Khắc Bằng, SĐT 0969753619 và Nguyễn Văn Vũ, SĐT 0906102101 tiếp nhận liên hệ hoặc qua trực ban Công an huyện Kim Thành số 02203720218, cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ.

Công an tỉnh Hải Dương đề nghị những người đã đến những địa điểm trên liên hệ và khai báo ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ.

Khẩn: Công an Kim Thành đề nghị ai đến 8 địa điểm này khai báo y tế ngay - Ảnh 1

2 tài xế tại Bắc Giang tiếp xúc F0 không khai báo y tế, thản nhiên đi chơi Tết khắp nơi

2 tài xế tại Bắc Giang tiếp xúc F0 không khai báo y tế, thản nhiên đi chơi Tết khắp nơi

Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) quyết định xử phạt 40 triệu đồng đối với 2 tài xế xe tải tiếp xúc gần F0 nhưng không khai báo y tế, thản nhiên đi khắp nơi.

Xem thêm
Từ khóa:   Bệnh nhân Covid-19 Hải Dương vi phạm phòng chống dịch Covid-19 chống dịch Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 2 giờ 59 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 59 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào