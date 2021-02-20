Khẩn: Công an Kim Thành đề nghị ai đến 8 địa điểm này khai báo y tế ngay

Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương phát thông báo khẩn ai đã đến 8 địa điểm này trong thời điểm được công bố cần khai báo y tế ngay.

Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đề nghị những người đã đến những địa điểm sau đây cần liên hệ và khai báo ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ:

1. Nhà ông Hứa Văn Hữu (sinh năm 1959, ở thôn Lương Xá Nam, xã Kim Liên, Kim Thành, Hải Dương) từ ngày 1/2/2021 đến ngày 17/2/2021.

2. Nhà anh Lương Văn Cảnh (sinh năm 1984, ở thôn Lương Xá Nam, xã Kim Liên, Kim Thành, Hải Dương) trong khoảng thời gian từ 6h00 đến 10h00 ngày 8/2/2021.

3. Nghĩa trang thôn Lương Xá Nam (xã Kim Liên, Kim Thành, Hải Dương) trong khoảng thời gian 9h đến 10h ngày 10/2/2021.

4. Cửa hàng vàng mã của ông Nguyễn Văn Hoành và bà Lê Thị Nhuần trong chợ Kim Anh, xã Kim Anh (Kim Thành, Hải Dương) gần chỗ sửa chữa khóa, bên phải hướng vào theo lối cổng phụ của chợ trong khoảng thời gian từ 9h00 đến 10h00 ngày 11/2/2021.

5. Cửa hàng giầy dép của anh Nguyễn Đức Mạnh và chị Trần Thị Minh Ngọc ở cổng chính chợ Kim Anh (xã Kim Anh, Kim Thành, Hải Dương) giáp hàng bán hoa quả ở cổng chính chợ Kim Anh trong khoảng thời gian từ 10h00 đến 10h30 ngày 11/2/2021.

6. Cửa hàng tạp hóa Nhung Dương (thôn Cổ Phục Bắc, xã Kim Liên, huyện Kim Thành, Hải Dương) trong khoảng thời gian 19h00 đến 20h00 ngày 12/2/2021.

7. Trạm Y tế xã Kim Liên (Kim Thành, Hải Dương) trong khoảng thời gian từ 8h00 đến 8h30 ngày 18/2/2021.

8. Cơ sở 1 trung tâm y tế huyện Kim Thành (Hải Dương) trong khoảng thời gian từ 9h00 đến 10h00 ngày 18/2/2021.

Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương phân công đồng chí Đỗ Khắc Bằng, SĐT 0969753619 và Nguyễn Văn Vũ, SĐT 0906102101 tiếp nhận liên hệ hoặc qua trực ban Công an huyện Kim Thành số 02203720218, cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ.

Công an tỉnh Hải Dương đề nghị những người đã đến những địa điểm trên liên hệ và khai báo ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ.

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