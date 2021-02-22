Điều tra nữ điều dưỡng và bạn trai mắc Covid-19: Có dấu hiệu vi phạm quy định phòng dịch

Tin nóng 22/02/2021 22:11

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu cơ quan công an điều tra, xử lý hai trường hợp có dấu hiệu vi phạm quy định về công cuộc phòng chống dịch Covid-19.

Theo báo cáo của Sở Y tế và UBND quận Lê Chân, công dân N.V.Q. (27 tuổi, quê huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương - hiện trú tại đường Dư Hàng, phường Dư Hàng, quận Lê Chân) và công dân Đ.T.Ph. (26 tuổi, trú xóm 4, thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên) được xác định dương tính với COVID-19, có dấu hiệu vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh.

N.V.Q. là người yêu của Đ.T.Ph., cả hai đều là điều dưỡng Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng. Theo kết quả xét nghiệm, cả hai xác định dương tính với Covid-19.

Theo thông tin, từ ngày 3/2, bệnh nhân Q. về quê ở huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương sau đó quay về TP Hải Phòng nhưng không tuân thủ khai báo y tế theo đúng quy định. 

Lịch trình của bệnh nhân đi nhiều nơi, khá phức tạp. Ngày 7/2, bệnh nhân Q. cùng bệnh nhân Ph. đi ăn ở quán bánh mì chảo trên đường Cát Cụt, đi siêu thị Mega Market đường Hồng Bàng, đến quán Vàng ở Cầu Đất; uống cà phê ở Hoàng Minh Thảo và đến nhà một số người quen...

Ông Nguyễn Văn Tùng Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chỉ đạo chuyển hồ sơ vụ việc sang Công an TP Hải Phòng để khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm 2 trường hợp trên theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều tra nữ điều dưỡng và bạn trai mắc Covid-19: Có dấu hiệu vi phạm quy định phòng dịch - Ảnh 1

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Từ khóa:   Bệnh nhân Covid-19 Hải Dương phòng chống Covid-19 chống dịch Covid-19

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