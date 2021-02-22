Chiều 22/2, cơ quan điều tra tỉnh Hải Dương đã quyết định khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh COVID-19 có liên quan đến bệnh nhân 2278.

Chiều 22/2, Công an TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" xảy ra tại số nhà 15 Trần Sùng Dĩnh, khu 14, phường Hải Tân, TP. Hải Dương.

Trước đó, Công an TP. Hải Dương nhận được thông tin về trường hợp bà N.T.T. (52 tuổi, ở phường Hải Tân, TP. Hải Dương) nhiễm COVID-19 (bệnh nhân 2278). Được biết, bệnh nhân 2278 có nguồn gốc dịch tễ phức tạp, đưa thành phố Hải Dương vào nguy cơ trở thành ổ dịch phức tạp hơn cả huyện Cẩm Giàng. Bộ Y tế đã đề xuất phương án phong tỏa TP. Hải Dương ngay trong thời điểm cách ly toàn tỉnh.

Khu vực sinh sống của bà T. bị phong tỏa - Ảnh: Thành Đông Ngày Mới

Trong quá trình truy vết, Công an TP. Hải Dương gặp không ít khó khăn do bà T. không thành thật khai báo nên việc xác định nguồn lây có lúc tưởng như mất dấu. Trong khoảng thời gian từ ngày 1/2 đến ngày 15/2, lúc này bà T. là người nghi mắc COVID-19 đã không khai báo y tế và thực hiện các biện pháp chống dịch.

Dựa trên kết quả truy vết, ngày 17-2, Công an TP. Hải Dương đã xác định được nguồn lây của bà T. là từ ca bệnh COVID-19 là P.T.H., Hội Người mù TP. Hải Dương.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã ghi nhận 3 trường hợp nhiễm COVID-19 liên quan đến yếu tố dịch tễ của bà T., trong đó có chồng, con và 1 người giúp việc.

Cơ quan chức năng nhận định bà T. đã làm lây lan dịch bệnh, làm khu vực cư trú của những người nói trên bị phong tỏa, cách ly và gây thiệt hại kinh tế, gây hoang mang trong nhân dân.

Chiều 22/2, Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca mắc COVID-19 Chiều 22/2, Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca mắc COVID-19, trong đó Hải Dương có 6 ca, Hải Phòng có 3 ca.

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