Đó là bệnh nhân Đ.T. Ph, sinh năm 1995, địa chỉ tại Thôn 4, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Người này là điều dưỡng, làm việc tại bộ phận tiếp đón bệnh nhân, Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng. Các nhân viên y tế Bệnh viện Giao thông vận tải đã làm xét nghiệm cùng bệnh nhân và kết quả 87 mẫu đều âm tính. Nữ bệnh nhân có bố, mẹ làm nghề bán hàng trên sông. Hiện tình trạng sức khỏe bệnh nhân bình thường, không có triệu chứng và được cách ly y tế tại Cơ sở 2, BVHN Việt Tiệp.

Ngày 21/2, thực hiện xét nghiệm diện rộng cộng đồng để sàng lọc phát hiện người nhiễm SARS-CoV-2 tại cơ sở y tế và cộng đồng, bệnh viện Đại học Y Hải Phòng đã xét nghiệm sàng lọc phát hiện có 1 mẫu dương tính; sau khi làm lại xét nghiệm khẳng định tại Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng đã cho kết quả dương tính.

Theo ghi nhận dịch tễ ban đầu, lịch trình đi lại của bệnh nhân trong 14 ngày gần đây: Có khoảng 15 địa điểm, có những địa điểm người bệnh không nhớ rõ, đang điều tra bổ sung.

Trong 14 ngày trở lại đây, bệnh nhân không đi ra khỏi Hải Phòng, không có triệu chứng bệnh lý hô hấp. Hiện ngành Y tế chưa xác định được bệnh nhân có tiếp xúc với ca bệnh nào trước đó, cũng như chưa xác định nguồn lây.

Ngày 7/2: 12h đi ăn bánh mỳ chảo tại quán gần đường tàu Cát Cụt. Đến 13h đi chợ Đổ; 13h40-14h40 đi Siêu thị Metro; 17h vào cửa hàng vàng ở Cầu Đất; 17h30-18h00 uống cà phê trên đường Hoàng Minh Thảo, Lê Chân; 18h vào nhà đồng nghiệp ở Nguyễn Tường Loan, Lê Chân.

Ngày 8 – 9/2: đi làm tại Bệnh viện Giao thông vận tải. Trưa ăn cơm gọi từ quán chị Thủy gần bệnh viện.

Ngày 10/2: Sáng ra chợ xã; 15h30 đi đến nhà cô Oanh xã Phục Lễ chúc Tết. 16h về và ở nhà. Tối đi mua nhẫn ở của hàng PNJ Trần Nguyên Hãn, Lê Chân.

Ngày 14/2: Sang nhà bà ngoại tại thôn 4 Hoàng Động, 17h-20h30 ở ăn hóa vàng ở nhà cô tại khu dự án ven sông Lạch tray, Vĩnh Niệm.

Ngày 15/2: 8h30 – 13h30 ở nhà bác tại Dư Hàng, Lê Chân.

Ngày 17-19/2: đi làm tại Bệnh viện Giao thông vận tải. Trưa ăn cơm gọi từ quán chị Thủy gần Bệnh viện.

Ngày 20/2: 9h-22h ăn cơm ở nhà anh Tiến tại Miếu Hai Xã.

Ngày 21/2: 9h20 đến bệnh viện lấy mẫu làm xét nghiệm sàng lọc sau đó về nhà, 11h đến nhà chị Linh ở Cát Bi.

Hiện ngành Y tế và huyện Thủy Nguyên đã tiến hành phong tỏa thôn Lôi Động, phun khử khuẩn, điều tra dịch tễ hộ gia đình của bệnh nhân.

Bệnh viện Giao thông vận tải cũng bị phong tỏa, ngừng hoạt động tiếp đón bệnh nhân, phun khử khuẩn. Lực lượng chức năng đang lập danh sách nhân viên y tế, bệnh nhân tiếp xúc gần với trường hợp nữ bệnh nhân mới để đưa đi cách ly tập trung; lập danh sách bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đã đến khám và điều trị tại Bệnh viện từ ngày 6/2 trở lại đây để gửi cho các địa phương thực hiện rà soát F1, F2.

Về truy vết, cách ly y tế, đến 7h ngày 22/2 đã phát hiện 12 trường hợp F1 (5 người nhà, 5 người họ hàng mà BN đã đến nhà chơi, 2 nhân viên y tế) đưa vào cách ly tập trung tại cơ sở 2 Bệnh viện Việt Tiệp. Cơ quan y tế đang tiếp tục điều tra các trường hợp F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Đồng thời, các quận huyện xã phường khẩn trương truy vết F1, F2 để thực hiện cách ly y tế, xét nghiệm sớm, phun khử khuẩn các địa điểm bệnh nhân đã đi qua, tiếp tục mở rộng xét nghiệm các trường hợp liên quan để phát hiện sớm các ca lây nhiễm Covid-19.