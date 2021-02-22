Hải Dương: Xuất hiện chùm ca nhiễm Covid-19 mới, ổ dịch Kim Thành thông báo khẩn tìm người từng đến 8 địa điểm

Tin nóng 22/02/2021 09:27

Sau phát hiện chùm ca nhiễm Covid-19 mới, chiều 21/2, công an huyện Kim Thành đã phát đi thông báo khẩn đề nghị những người đến các điểm sau liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ.

-Ngày 2/2: Nhà chị Hạnh ở thôn Lương Xá Nam, xã Kim Liên.

-Chiều ngày 6/2: Nhà hàng Lý Tưởng ở đội 2, thôn Lương Xá Bắc, xã Kim Liên.

-Ngày 11/2 (từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30) đến nay: Quán cắt tóc nhà anh Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1973, thôn Cổ Phục Bắc, xã Kim Liên.

-Ngày 11/2 (từ 16 đến 17 giờ): Cửa hàng bánh kẹo Dung Tuyên, thôn Lương Xá Nam, xã Kim Liên.

-Ngày 12/2 (từ 21 đến 22 giờ): Chùa Tháp thôn Lương Xá Nam, xã Kim Liên.

-Ngày 12/2 đến nay: Nhà anh Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1972, ở thôn Cổ Phục Bắc, xã Kim Liên.

-Ngày 15/2 đến nay: Nhà anh Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1972, ở thôn Cổ Phục Bắc, xã Kim Liên.

-Tổ may 3 và tổ may 5 Công ty Giầy Bình Dương, xã Kim Liên làm việc từ ngày 16 đến 19/2.

Đây là các địa điểm liên quan đến ca bệnh N. T. C. H. ở thôn Lương Xá Bắc, xã Kim Liên (bệnh nhân là chị dâu của vợ chồng anh L.V.C. và chị H.T.L., làm cùng Công ty Giầy Bình Dương với chị L.).

Tính đến 18 giờ ngày 21/2, huyện Kim Thành đã có 12 ca mắc Covid -19, riêng trong ngày 21/2 có 6 ca (đều là F1 của ca bệnh L.V.C., thôn Lương Xá Nam, xã Kim Liên). Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Kim Thành đến chiều 21/2, lực lượng chức năng vẫn chưa truy vết được nguồn lây của bệnh nhân L.V.C.

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Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc lấy mẫu xét nghiệm cho lái xe của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh - Ảnh: Báo Hải Dương 

Chiều 21/2, Tiểu đoàn Phòng hóa (Bộ Tham mưu Quân khu 3) điều động 2 xe chuyên dụng tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ các đường giao thông chính, địa điểm công cộng của xã Nam Tân (Nam Sách). Đồng thời sử dụng thiết bị bình phun khử khuẩn vác vai đối với những địa phương vị trí hẹp như thôn Quảng Tân, Đột Hạ.

Từ nay đến ngày 24/2, toàn bộ xã Nam Tân sẽ được phun khử khuẩn 4 lần để ngăn chặn, giảm thiểu nguy cơ mầm bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng.

Như vậy, tính đến ngày 21/2, xã Nam Tân có 31 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Xã thực hiện việc cách ly, phong tỏa từ 0 giờ ngày 31/1 và đã gia hạn thêm tối thiểu 14 ngày.

 Hải Dương: Xuất hiện chùm ca nhiễm Covid-19 mới, ổ dịch Kim Thành thông báo khẩn tìm người từng đến 8 địa điểm - Ảnh 2

Hải Dương: Nam sinh lớp 7 mắc Covid-19 từng có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1

Hải Dương: Nam sinh lớp 7 mắc Covid-19 từng có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1

Mới đây, Bộ Y tế thông tin về nam sinh lớp 7 là ca mắc COVID-19 mới trong vùng phong tỏa tỉnh Hải Dương. Trước đó, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2.

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