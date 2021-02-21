Sau vụ tai nạn giao thông, sở Y tế Bình Thuận đã đưa tài xế đi cách ly và thực hiện xét nghiệm Covid-19 nhưng chưa có kết quả.

Tối ngày 20/2, Sở Y tế Bình Thuận cho biết, đã đưa tài xế Nguyễn Văn Kiên (45 tuổi) ngụ phường Văn Đức, TP Chí Linh, Hải Dương đi cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 nhưng chưa có kết quả.

Đối với vụ tai nạn giao thông chết người tại xã Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc, cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ nguyên nhân để xử lý.

Vị trí xảy ra vụ tai nạn giao thông - Ảnh: Báo Pháp Luật

Tối 19/2 ông Nguyễn Văn Kiên điều khiển xe đầu kéo 34C-272.91 trên QL1A theo hướng Phan Rang - Phan Thiết, khi đến km1697+800 tông anh Nguyễn Văn Quân (31 tuổi) ngụ Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Tiến hành làm việc với tài xế gây tai nạn, Công an huyện Hàm Thuận Bắc xác định ngày 28/1 ông Kiên điều khiển xe đầu kéo trên chở hàng đến cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh.

Đến 10/2 xe này bốc hàng từ Mộc Bài về Đồng Văn, Hà Nam. Cũng trong ngày 10/2 sau khi bỏ hàng xong, ông Kiên lái xe từ Khu công nghiệp Đồng Văn về nhà tại TP Chí Linh, Hải Dương.

Ở nhà 6 ngày, đến ngày 16/2 ông Kiên điều khiển xe từ Hải Dương đi Lạng Sơn bốc hàng và trở vào Nam khi đến Bình Thuận vào lúc 22g ngày 19/2 thì gây ra tai nạn.

Sáng 21/2, Việt Nam không ca mắc mới, tổng số ca mắc COVID-19 là 2.368 ca Tính từ 18h ngày 20/2 đến 6h ngày 21/2, Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca mắc mới. Hiện tổng số ca mắc COVID-19 tại nước ta vẫn là 2.368 ca, trong đó có 1.469 ca lây nhiễm trong nước. Gần 83% bệnh nhân COVID-19 đợt này không có biểu hiện lâm sàng.

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