Các bác sĩ Israel vừa xác nhận có một ca thai nhi chết lưu do người mẹ mắc COVID-19. Cơ quan chức năng cho rằng đây là trường hợp hiếm xảy ra trên thế giới.

Theo tờ Dailymail, một thai phụ 29 tuổi đang có thai ở tuần thứ 25 đã được đưa tới bệnh viện Assuta ở Ashdod, Israel vì sốt suốt 2 ngày và có triệu chứng mắc COVID-19.

Kết quả xét nghiệm cho thấy thai phụ dương tính với SARS-CoV-2. Đứa trẻ được chẩn đoán cũng mắc loại virus giống mẹ, có thể đã bị truyền qua đường nhau thai.

Bộ Y tế Israel cho biết, đây là sự cố đầu tiên xảy ra ở Israel và đồng thời, cũng là trường hợp hiếm xảy ra trên thế giới.

Trưởng khoa bệnh truyền nhiễm tại bệnh viện Assuta, Tiến sĩ Tal Brosh cho biết họ đã chứng kiến 3 phụ nữ mắc COVID-19 và sau đó có thai chết lưu nhưng các thai nhi này đều không mắc bệnh giống mẹ, khác hẳn với sự cố hiếm gặp lần này.

Ông cũng chia sẻ thêm: “Nếu bà mẹ đã tiêm vaccine trong tam cá nguyệt (tức mỗi chu kỳ 3 tháng của thai kỳ - PV) thứ nhất và thứ hai, sự cố này có thể tránh được”.

Theo Tiến sĩ Yossi Tobin - Trưởng khoa sản của bệnh viện Assuta, trường hợp bào thai này bị nhiễm bệnh trong tử cung, có thể gây ra viêm nhiễm nhau thai và tử vong. Tiến sĩ cho biết, đây là trường hợp hiếm vì trẻ thường mắc COVID-19 sau khi chào đời do tiếp xúc với mẹ. Bác sĩ khẳng định: “Do chúng tôi có thể phát hiện ra thai nhi đã dương tính từ trong bụng mẹ nên khả năng cao là thai nhi chết vì COVID-19”.

Bác sĩ chia sẻ: 'Nếu bà mẹ đã tiêm vaccine trong tam cá nguyệt thứ nhất và thứ hai, sự cố này có thể tránh được' - Ảnh minh họa: Internet

Tới nay, Israel là quốc gia duy nhất có thể chứng minh hiệu quả của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Nghiên cứu cho thấy hai liều vaccine Pfizer có thể giảm nguy cơ mắc bệnh 94% với người trên 55 tuổi.

Israel chỉ sử dụng vaccine của Pfizer và tiêm hai liều cho người dân cách nhau 3 tuần. Trong khi đó, Anh tiêm liều thứ hai cho người dân cách liều đầu 12 tuần.

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