Vắc xin COVID-19 Việt Nam sắp nhập về đã được WHO phê chuẩn sử dụng khẩn cấp

Trong một cuộc họp báo rạng sáng ngày 16/2 (theo giờ Việt Nam), Tổng giám đốc WHO - Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi các công ty sản xuất vắc xin COVID-19 tiếp tục nộp hồ sơ cho WHO để đánh giá mức độ an toàn.

Trước đó, một hội đồng của WHO đã đưa ra các khuyến nghị tạm thời về vắc xin, trong đó lưu ý vắc xin của AstraZeneca có thể được sử dụng ở các nước có chủng virus Covid-19 biến thể Nam Phi.

Theo Hãng tin Reuters, 2 loại vắc xin đang được phê duyệt hiện được sản xuất tại Viện Huyết thanh Ấn Độ (SII) và SKBio của Hàn Quốc. Trước đó, mới chỉ có vắc xin ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech được WHO chính thức chấp thuận sử dụng khẩn cấp.

Còn vắc-xin AstraZeneca đã được cấp phép tại hơn 50 quốc gia như Anh, Ấn Độ, Argentina và Mexico. Loại vắc-xin này rẻ hơn và dễ xử lý hơn so với vắc-xin của Pfizer-BioNTech. Vì vậy nó được ca ngợi là “vắc xin cho thế giới”.

Cả hai loại vắc-xin đều yêu cầu tiêm hai liều cho mỗi người, mỗi liều cách nhau vài tuần.

Trợ lý tổng giám đốc WHO, tiến sĩ Mariangela Simao, nhận định việc đưa vắc xin của AstraZeneca vào danh sách sử dụng khẩn cấp sẽ mở đường cho việc tiêm chủng loại vắc xin này ở các nước có thu nhập thấp thông qua cơ chế COVAX. Đánh giá của WHO cho thấy vắc xin AstraZeneca đáp ứng các tiêu chí "phải có" về độ an toàn, các lợi ích và mức độ hiệu quả cũng cao hơn những rủi ro có thể xảy ra.

Vắc xin AstraZeneca do SII của Ấn Độ sản xuất được biết đến với tên gọi COVISHIELD - Ảnh: REUTERS

Trong một thông cáo ngày 15/2, AstraZeneca cho biết sẽ phân phối khoảng 330 triệu liều vắc xin tới 145 nước trước cuối tháng 3 thông qua COVAX. Tại châu Á, trong số các nước sắp sửa được nhận vắc xin từ COVAX có Việt Nam, Philippines, Indonesia và một số nước khác như Triều Tiên, Hàn Quốc.

