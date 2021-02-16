Quảng Ninh: Yêu cầu người dân vào tỉnh phải có giấy xét nghiệm COVID-19

Tin nóng 16/02/2021 10:31

Theo công văn hỏa tốc về việc triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch COVID-19, từ 0h ngày 16/2, người dân đến từ các ổ dịch phải thực hiện cách ly tập trung theo hình thức tự trả phí. Ngoài ra, người dân quay trở lại tỉnh phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, tự cách ly tại nhà.

Đêm 15/2, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ký công văn hỏa tốc số 910 về việc triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại Quảng Ninh sau kỳ nghỉ Tết Tân Sửu.

Theo công văn, từ 0h ngày 16/2, người dân đến từ tỉnh Hải Dương và các ổ dịch khác phải thực hiện cách ly tập trung theo hình thức tự trả phí. Các trường hợp đến Quảng Ninh từ các vùng không có dịch phải có giấy chứng nhận xét nghiệm Covid-19 âm tính trong vòng từ 3-7 ngày. Nếu không có giấy xét nghiệm, người dân phải tự thực hiện cách ly và theo dõi y tế tại nhà đủ 14 ngày.

Ngoài ra, cũng theo công văn này, người lao động, cán bộ, công nhân, công chức, viên chức các cơ quan Nhà nước từ các tỉnh khác trở lại Quảng Ninh làm việc phải thực hiện xét nghiệm. Họ chỉ được đi làm trở lại khi có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Các cơ quan, doanh nghiệp phải bố trí phương tiện đón người lao động đang nghỉ Tết từ các tỉnh trở lại Quảng Ninh và yêu cầu người lao động làm xét nghiệm, chỉ được đến cơ quan làm việc sau khi có kết quả âm tính.

Công văn nêu người Quảng Ninh được phép ra khỏi tỉnh, nhưng khi quay lại phải thực hiện các quy định như đối với người từ các tỉnh, thành khác đến Quảng Ninh.

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Người dân đi qua chốt kiểm soát phải xuất trình đủ căn cước công dân, sổ hộ khẩu hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương - Ảnh minh họa: Giáo dục và Thời đại

Ngoài ra, 12 chốt kiểm soát liên ngành của tỉnh và thành phố áp dụng khai báo y tế điện tử. Người dân đi qua chốt kiểm soát phải xuất trình đủ căn cước công dân, sổ hộ khẩu hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu lực lượng liên ngành tại các chốt kiểm soát tăng cường tối đa nhân lực, thực hiện kiểm soát chặt chẽ trên toàn khu vực. Đặc biệt là tại các đường mòn, lối mở, bến đò, tàu, thuyền, đường sông, đường biển… Tuyệt đối không để tình trạng không kiểm soát được người ra vào Quảng Ninh, tỉnh này sẽ xử lý ở mức cao nhất đối với người dân cố tình vi phạm.

Các trường hợp người và phương tiện đặc biệt như xe cứu thương, xe thực thi công vụ, xe chở nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, xe chở người hoàn thành cách ly được lưu thông qua các chốt kiểm soát bình thường và phải xuất trình giấy tờ đầy đủ.

Quảng Ninh: Yêu cầu người dân vào tỉnh phải có giấy xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 2

Hải Dương: Thêm một nữ nội trợ dương tính với COVID-19, chưa rõ nguồn lây

Hải Dương: Thêm một nữ nội trợ dương tính với COVID-19, chưa rõ nguồn lây

Sáng 16/2, Ban chỉ đạo (BCĐ) Phòng chống COVID-19 tỉnh Hải Dương thông tin, tới thời điểm hiện tại, địa phương này ghi nhận 501 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó, có một ca nữ bệnh nhân 52 tuổi chưa rõ nguồn lây.

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Từ khóa:   Covid-19 Quảng Ninh Covid-19 Việt Nam dương tính với Covid-19

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