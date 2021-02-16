Hải Dương: Thêm một nữ nội trợ dương tính với COVID-19, chưa rõ nguồn lây

Sáng 16/2, Ban chỉ đạo (BCĐ) Phòng chống COVID-19 tỉnh Hải Dương thông tin, tới thời điểm hiện tại, địa phương này ghi nhận 501 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó, có một ca nữ bệnh nhân 52 tuổi chưa rõ nguồn lây.

Sáng ngày 16/2, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Hải Dương chia sẻ thông tin về 1 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 tại phố Trần Sùng Dĩnh, phường Hải Tân, TP Hải Dương.

Trường hợp nghi nhiễm là bà N.T.T. (SN 1969, nghề nghiệp nội trợ). Đây là trường hợp nghi nhiễm trong cộng đồng. Một ngày trước, lực lượng chức năng đã lập rào chắn, phong tỏa khu dân cư gồm 8 hộ dân liên quan tới ca nghi nhiễm này. Theo cơ quan chức năng, trường hợp dương tính của bà N.T.T. chưa xác định được nguồn lây. Hiện công tác rà soát, truy vết các trường hợp liên quan đến ca bệnh đang được thành phố khẩn trương thực hiện.

Trước đó, bà T. có đi tập yoga tại tại phòng tập ở Nhà Văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh, đường Ngô Quyền. Sau đó nghỉ tập ở nhà, bà có đạp xe tập thể dục.

Hằng ngày, bà T. đi mua đồ ăn tại chợ Hải Tân.

Ngày 3/2, bà T. có biểu hiện mệt. Các ngày 4-5/2, bà T. mệt, ho, sốt về chiều.

Đến ngày 8/2, bà T. đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

Ngày 11/2, có kết quả nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2 nên bà T. được hướng dẫn cách ly tại nhà.

Ngày 14/2, bà T được lấy mẫu xét nghiệm tại nhà, ngày 15/2 có kết quả dương tính với COVID-19.

Hải Dương ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 không rõ nguồn lây - Ảnh minh họa: Internet

Theo cơ quan y tế địa phương, từ chiều 15/2, toàn bộ phố Trần Sùng Dĩnh với 8 hộ dân và 30 nhân khẩu đã được lập rào chắn, phong tỏa. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định được 4 trường hợp F1 liên quan tới ca nghi nhiễm mới.

Hà Nội: Thêm ca dương tính COVID-19 tại quận Cầu Giấy Sáng 16/2, Sở Y tế Hà Nội thông tin về trường hợp dương tính với COVID-19 thuộc diện F1, đã đưa đi cách ly tập trung. Bệnh nhân tên Đ.B.P. (nam, 50 tuổi, địa chỉ: 51/49 Dịch Vọng, Cầu Giấy).

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