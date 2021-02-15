Đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 hơn 15.500 người liên quan đến 'chùm bệnh' Tân Sơn Nhất

Tin nóng 15/02/2021 12:33

Ngày 15/2, HCDC thông báo: 5.512 F1 và F2, 10.176 trường hợp tầm soát cộng đồng liên quan các bệnh nhân Tân Sơn Nhất đều âm tính COVID-19, còn 442 trường hợp đang chờ kết quả.

Cụ thể, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho hay: 

- Trong 2.127 trường hợp tiếp xúc diện F1, còn 3 trường hợp chờ kết quả.

- Trong số 3.477 trường hợp F2, 86 người đang chờ kết quả.

- Lấy mẫu 10.529 trường hợp tầm soát cộng đồng tại các địa điểm liên quan các bệnh nhân, trong đó 10.176 âm tính, 353 đang cập nhật kết quả.

Từ đêm 11/2 đến 14/2, các nhân viên y tế đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm các nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao. Quá trình sàng lọc thu được 6.551 mẫu. Đồng thời, HCDC cũng ghi nhận 8.531 mẫu từ bệnh viện. Trừ 137 mẫu đang chờ kết quả thì tất cả đều âm tính.

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Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm tại các khu nhà trọ ở Phú Nhuận tối mùng 1 Tết - Ảnh: HCDC

Theo HCDC, "chuỗi lây nhiễm tại sân bay Tân Sơn Nhất đã được cơ bản kiểm soát". Đồng thời, cơ quan này cũng phối hợp với những địa điểm liên quan để có thể đánh giá sâu hơn về chùm ca bệnh. Ngoài ra, TP.HCM đang tiếp tục các biện pháp để cắt đứt hoàn toàn chuỗi lây nhiễm, bên cạnh việc tiến hành hoạt động tầm soát rộng ở cộng đồng để đánh gia nguy cơ dịch bệnh.

Hiện, TP.HCM ghi nhận 35 ca nhiễm từ cụm dịch Tân Sơn Nhất. Các ca nhiễm được phát hiện nhờ quá trình lấy mẫu giám sát toàn bộ nhân viên sân bay, triển khai từ 30/1. Các ca bệnh đều là nhân viên sân bay hoặc người nhà của những nhân viên này. Theo đó, để đảm bảo cho hành khách, nhân viên sân bay phải xét nghiệm trước một ngày vào ca, có kết quả âm tính nCoV mới được làm việc.

Hơn 1.600 hộ gia đình của nhân viên công ty VIAGS cũng được yêu cầu xét nghiệm tầm soát từ ngày 10/2.

Hiện nay, HCDC khuyến cáo người dân hạn chế đến nơi đông người, vui Tết tại nhà và cập nhật thường xuyên thông tin dịch bệnh COVID-19 tại những nguồn đáng tin cậy.

 Đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 hơn 15.500 người liên quan đến 'chùm bệnh' Tân Sơn Nhất - Ảnh 2

CDC Hà Nội: Chưa rõ nguồn lây bệnh của bệnh nhân COVID-19 người Nhật tử vong tại khách sạn

CDC Hà Nội: Chưa rõ nguồn lây bệnh của bệnh nhân COVID-19 người Nhật tử vong tại khách sạn

Lãnh đạo của CDC Hà Nội cho rằng, bệnh nhân người Nhật mắc COVID-19 (BN 2229 ) tử vong hôm 13/2 tại Hà Nội có lịch sử đi lại dày đặc, chưa rõ nguồn bệnh. Tổng số người cần lấy mẫu phải sáng 15/2 mới thống kê xong.

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Từ khóa:   dương tính với Covid-19 Covid-19 TP.HCM Covid-19 Việt Nam

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