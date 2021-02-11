TPHCM kêu gọi 600 gia đình người nhà nhân viên sân bay đi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Theo HCDC, thành phố sẽ làm xét nghiệm COVID-19 cho tất cả 1.561 hộ gia đình của nhân viên công ty Công ty TNHH MTV dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam - VIAGS. Tính đến trưa ngày 10/2 đã có 962 hộ gia đình (hơn 2.800 người) ra cơ sở y tế để lấy mẫu xét nghiệm, còn 600 hộ chưa ra lấy mẫu.

Theo đó, để an toàn cho gia đình, cộng đồng cũng như tầm soát nguy cơ lây nhiễm, ngành y tế kêu gọi các hộ gia đình còn lại nhanh chóng ra nơi lấy mẫu tại quận huyện mình đang cư trú để làm xét nghiệm.

Ngành y tế kêu gọi cộng đồng cùng đoàn kết, chung sức cùng vượt qua giai đoạn này để an toàn trở lại trạng thái bình thường mới. Người dân hợp sức vận động những hộ gia đình này hợp tác với ngành y tế trong việc ra lấy mẫu xét nghiệm.

Ngành y tế kêu gọi 600 hộ dân còn lại mau chóng hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, thành phố phát hiện bệnh nhân (BN) 1979 là nhân viên giám sát chất xếp hàng hóa (công ty VIAGS), cư ngụ tại TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương mắc COVID-19. Ngay sau đó, TP.HCM đã giám sát chủ động 5.900 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất.

Tính đến 15h chiều ngày 10/2, có 1.194 trường hợp tiếp xúc gần F1, trong đó 1.189 người âm tính, còn lại 5 người đang chờ kết quả; có 1.150 F2 trong đó 1.090 trường hợp âm tính, 60 trường hợp đang chờ kết quả. Ngành y tế cũng đã thực hiện 5.841 mẫu giám sát cộng đồng, trong đó 3.024 âm tính, còn 2.817 mẫu đang chờ kết quả; đã lấy mẫu tầm soát cho toàn bộ 1.932 nhân viên của Bệnh viện Quân y 175, tất cả đều âm tính.

Hiện, công tác truy vết và sàng lọc những trường hợp có liên quan vẫn đang được các lực lượng chức năng nghiêm túc thực hiện nhằm phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả.

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