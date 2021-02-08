Cần Thơ họp khẩn sau khi TP.HCM có thêm 25 ca mắc COVID-19

Tin nóng 08/02/2021 20:50

Chiều 8/2, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Cần Thơ đã có cuộc họp khẩn sau khi TP.HCM ghi nhận thêm thêm 25 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - ông Trần Việt Trường đã yêu cầu tất cả viên chức, người lao động ngành y tế hạn chế ra khỏi TP trong dịp Tết Nguyên đán, sẵn sàng trực chiến để phòng - chống dịch Covid-19. Song song đó, Sở Y tế TP Cần Thơ cũng đã có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc yêu cầu hạn chế tối đa rời thành phố từ ngày 10/2 đến hết ngày 16/2 (tức 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết Nguyên đán), đồng thời giữ liên lạc 24/24 giờ, sẵn sàng tập hợp khi có lệnh điều động.

Đại tá Lương Văn Bền, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ chia sẻ, hiện nay, những ngày cuối năm, tình hình lượng người đi bằng xe máy qua Cần Thơ rất đông, trong đó người về từ Bình Dương là nhiều nhất. Vậy nên công tác quản lý có thể sẽ gặp khó khăn. Đối với các tuyến xe khách cũng thực hiện cố định phòng chống dịch.

Ông Cao Minh Chu, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ cũng cho biết sẽ có nhiều hình thức xử phạt, chế tài răn đe đối với những trường hợp không thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19.

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Ban lãnh đạo yêu cầu các viên chức, người lao động ngành y tế hạn chế ra khỏi TP trong dịp Tết để luôn sẵn sàng trực - Ảnh minh họa: Internet

Ông Trần Việt Trường cũng yêu cầu thành lập Tổ công tác COVID-19 tại công đồng, mỗi tổ quản lý 40-50 hộ dân hoặc nhiều hơn. Tổ này nhiệm vụ "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", tuyên truyền vận động người dân các biện pháp phòng chống dịch tại hộ gia đình, đeo khẩu trang, chủ động khai báo y tế; phát hiện, báo cáo cấp có thẩm quyên những trường hợp không tự giác khai báo y tế, không chấp hành thực hiện khai báo y tế từ vùng dịch về.

Cần Thơ họp khẩn sau khi TP.HCM có thêm 25 ca mắc COVID-19 - Ảnh 2

Gia Lai đổi trả hơn 26 ngàn vé xe Tết do dịch bệnh COVID-19

Gia Lai đổi trả hơn 26 ngàn vé xe Tết do dịch bệnh COVID-19

Do diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định của tỉnh Gia Lai đã thực hiện đổi, trả vé cho người dân.

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Từ khóa:   COVID-19 ở Việt Nam Covid-19 TP.HCM dương tính với Covid-19

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