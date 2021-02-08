Do diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định của tỉnh Gia Lai đã thực hiện đổi, trả vé cho người dân.

Theo thống kê của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 8/2, các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố định trên địa bàn tỉnh đã giải quyết đổi, trả 26.074 vé xe Tết cho khách hàng với tổng số tiền hoàn trả ước tính lên đến gần 10,5 tỷ đồng.

Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Thuận Tiến Gia Lai đang thực hiện đổi trả vé cho hành khách - Ảnh: Báo Nhân Dân

Tuy nhiên, có một số trường hợp đặt mua vé thông qua bên thứ 3 (qua ứng dụng, trang web bán vé xe online…), dẫn đến việc thanh toán giữa đối tác bán vé và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải chưa hoàn tất (thông thường sẽ thanh toán sau khi hành khách hoàn tất chuyến đi). Những trường hợp cần thanh toán này sẽ mất thời gian giải quyết thủ tục hoàn trả vé hơn khi mua từ chính đơn vị vận tải kinh doanh.

Sở Giao thông vận tải Gia Lai đã yêu cầu các đơn vị vận tải sớm có phương án bố trí tài chính để sẵn sàng giải quyết đổi, trả vé khi người dân có yêu cầu và phù hợp các điều kiện đổi, trả.

Trước đó, ngày2/2, Sở Giao thông vận tải Gia Lai đã có công văn hỏa tốc tạm dừng hoạt động các tuyến vận tải khách công cộng liên tỉnh đi và đến Quảng Ninh, Hải Dương và 3 tuyến vận tải khách công cộng nội tỉnh đi/đến huyện Ia Pa, Krông Pa và thị xã Ayun Pa (Gia Lai). Sở cũng kêu gọi các đơn vị đã bán vé xe thực hiện hoàn trả vé, không phụ thu nhằm hỗ trợ người dân.

Bên cạnh đó, lãnh đạo địa phương cũng quán triệt, quá trình thực hiện đổi trả vé cho hành khách cần phải thực hiện theo đúng công tác phòng chống dịch COVID-19 nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người.

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