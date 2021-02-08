Quảng Ninh: Tài xế tấn công cảnh sát tại chốt kiểm soát dịch COVID-19

Tin nóng 08/02/2021 12:03

Tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 thuộc tỉnh Quảng Ninh, tài xế Thuận đã chống đối khiến một cán bộ CSGT bị thương nhẹ.

Ngày 7/2, xe bán tải BKS 14C 134.74 do Phạm Văn Thuận (SN 1975, thường trú khu Vĩnh Tuy 2, phường Mạo Khê, TX Đông Triều) điều khiển, trên xe có Trần Văn Hùng (SN 1982, thường trú tổ 13, khu 2, phường Trưng Vương, TP Uông Bí) di chuyển hướng từ phường Mạo Khê (TX Đông Triều) đi huyện Kinh Môn (tỉnh Hải Dương), được lực lượng chức năng yêu cầu dừng lại.

Tại chốt kiểm soát chống dịch, CSGT đã giải thích do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, UBND tỉnh thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ thị xã Đông Triều, không cho người và phương tiện ra vào. Vậy nên, lực lượng chức năng đã yêu cầu phương tiện quay đầu.

Tuy nhiên, tài xế Thuận không chấp hành và tự ý tháo dỡ rào chắn khu vực đường gom khu đô thị Tân Việt Bắc đi lên cầu Đá Vách di chuyển hướng sang huyện Kinh môn, tỉnh Hải Dương.

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Tài xế Thuận (áo đen) chống đối lực lượng chức năng - Ảnh: VOV

Lực lượng chức năng tổ chức ngăn chặn và bị lái xe chống đối. Sự việc khiến một cán bộ CSGT bị thương nhẹ. Ngay sau đó, đối tượng đã bị khống chế, bàn giao cho Công an thị xã Đông Triều xử lý theo quy định của pháp luật.

Quảng Ninh: Tài xế tấn công cảnh sát tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 - Ảnh 2

Bình Dương: Phong tỏa 1 chung cư khu vực giáp ranh TP.HCM sau ca nghi nhiễm Covid-19 mới

Bình Dương: Phong tỏa 1 chung cư khu vực giáp ranh TP.HCM sau ca nghi nhiễm Covid-19 mới

Trưa ngày 6/2, Ban lãnh đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương cho biết vừa phong tỏa Chung cư Ehome 4 ở phường Vĩnh Phú, TP Thuận An vì phát hiện có trường hợp nghi nhiễm nCoV.

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Từ khóa:   COVID-19 ở Việt Nam COVID-19 Quảng Ninh chống đối csgt

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