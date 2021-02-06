'Khẩu trang tái chế nhập từ Trung Quốc nghi nhiễm COVID-19', sự thật là gì?

Tin nóng 06/02/2021 10:42

Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam (VAFC) vừa phát hiện và cảnh báo đến người dân thông tin khẩu trang tái chế nhập từ Trung Quốc nghi nhiễm COVID-19 là tin giả.

Theo đó, VAFC rà soát được tài khoản facebook có tên “Huy Hung” đăng tải tin giả: “Khẩu trang tái chế nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam nghi có chứa covid. Bà con cẩn thận khi mua”. Thông tin này còn được 1 số tài khoản facebook khác đăng tải lại trong thời gian gần đây, khi tình hình dịch bệnh đang bùng phát trở lại. 

'Khẩu trang tái chế nhập từ Trung Quốc nghi nhiễm COVID-19', sự thật là gì? - Ảnh 1
Thông tin khẩu trang nghi nhiễm COVID-19 được lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: VAFC 

Qua nguồn tin chính thống, VAFC cho biết các hình ảnh trên được lấy từ bài viết “Hình ảnh cửu vạn nườm nượp cõng hàng lậu vượt biên trái phép” của Báo điện tử Lao động. Các hình ảnh hàng hóa lậu này chưa có thông tin kiểm chứng là khẩu trang tái chế và nghi ngờ có chứa COVID.

VAFC khuyến cáo không chia sẻ nội dung trên, tránh gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng tới công tác phòng chống dịch COVID-19.

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã khuyến cáo người dân cẩn thận trọng khi sử dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin về tình hình dịch COVID-19. 

Theo đó, khi tiếp nhận cũng như đăng tải thông tin, người dân phải trích dẫn nguồn chuẩn xác, có dẫn chứng cụ thể từ các cơ quan chức năng được quyền thông tin; không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin không chuẩn xác, gây hoang mang dư luận về tình hình dịch COVID-19.

'Khẩu trang tái chế nhập từ Trung Quốc nghi nhiễm COVID-19', sự thật là gì? - Ảnh 2

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