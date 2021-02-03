Thực hư chuyện có thể điều trị COVID-19 tại nhà

Trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin người dân không có khả năng tới bệnh viện thì sử dụng thau nước lạnh, chanh tươi và dụng cụ đo nhiệt độ... để tự chữa Covid-19 và cam kết: "Đừng lo, chỉ cần làm theo hướng dẫn này là có thể khỏi đến 99%".

Mới đây, Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam (VAFC) thông tin về việc điều trị COVID-19 tại nhà trên mạng xã hội 3 ngày nay, là sai sự thật.

Ngày 1/1/2021, qua kiểm tra rà soát, Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam (VAFC) phát hiện một số tài khoản facebook đã đăng tải, chia sẻ thông tin về dịch COVID-19 sai sự thật. Cụ thể, thông tin lan truyền nói về bác sĩ Thùy Trang hướng dẫn cách chữa trị người mắc bệnh tại nhà.

Cụ thể, nguồn tin không cơ sở đó chia sẻ như sau: “Trường hợp KHÔNG có khả năng tới BV (Bệnh viện - PV) thì xin nhớ làm sau đây:

(1) Mỗi nhà mua dùm một cái thau đựng nước lạnh và nhiều khăn loại trung.

(2) Chanh tươi cần luôn luôn có sẵn

(3) Dụng cụ đo nhiệt – mua loại bắn laser vào đầu rất rẻ hoặc que thủy ngân nếu có.

(4) Ngoài 3 thứ cần nêu trên thì luôn có sẵn nước uống cho bệnh nhân…”

VAFC cảnh báo thông tin tự chữa COVID-19 tại nhà là giả

Theo đại diện Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, thông tin này được chia sẻ khá nhiều trên mạng thời gian 3 ngày gần đây và gây hiểu nhầm cho mọi người. Thông tin từ Bộ Y tế khuyến cáo nội dung thông tin trên không có cơ sở khoa học và chưa được cơ quan chức năng có chuyên môn thẩm định, áp dụng.

Do đó, cơ quan chức năng đề nghị người dân thận trọng trong quá trình tìm hiểu thông tin liên quan đến dịch bệnh. Mọi người nên xem các nguồn tin chính thức tại website của Bộ Y tế: https://ncov.moh.gov.vn, Sở Y tế các tỉnh thành phố. Tuyệt đối không tự chữa trị bệnh theo các hướng dẫn không chính thức trên mạng xã hội. Đồng thời, người dân cần nâng cao ý thức cá nhân, chủ động thực hiện khai báo y tế rõ ràng và đầy đủ để cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuc-hu-chuyen-co-the-dieu-tri-covid-19-tai-nha-395216.html