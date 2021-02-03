80% ca mắc COVID-19 trong đợt dịch mới không có triệu chứng, nguy cơ bỏ sót bệnh cao

Tin nóng 03/02/2021 09:43

Qua quá trình sàng lọc và lấy mẫu xét nghiệm, Bộ Y tế nhận định có khoảng 80% ca mắc Covid-19 trong đợt dịch lần này không có triệu chứng. Đây là một thách thức lớn đối với các cơ quan chức năng vì nguy cơ bỏ sót ca bệnh là rất cao.

Theo PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế,  qua phân tích 240 bệnh nhân Covid-19 trong đợt dịch bùng phát thời điểm này cho thấy có đến 80% bệnh nhân không có triệu chứng. "Trong số các bệnh nhân trong đợt dịch mới này chỉ có 1 bệnh nhân nặng, 3 bệnh nhân phải thở ôxy, 20 bệnh nhân có diễn biến bệnh cảnh lâm sàng"- PGS Khuê nói.

Ông Khuê chia sẻ thêm: "Đơn cử, như tại Gia Lai, bệnh nhân COVID-19 đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai khám và đã đi qua một vài khoa nhưng do không có triệu chứng hay dấu hiệu điển hình của bệnh Covid-19 nên chỉ đến khi vào Khoa Tiêu hóa khám chuyên sâu, các bác sĩ mới yêu cầu bệnh nhân quay trở lại phòng khám cách ly".

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Bộ Y tế ghi nhận có tới 80% bệnh nhân không có triệu chứng bệnh - Ảnh: Người Lao Động

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng cảnh báo dịch COVID-19 biến thể mới lần này đang diễn ra hết sức phức tạp, nguy cơ lây lan nhanh hơn 70%, dẫn đến tình trạng có tới 80% bệnh nhân không có triệu chứng bệnh.

Chia sẻ lo ngại về tình hình dịch bệnh đang diễn ra, đặc biệt tại các ổ dịch lớn như Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Gia Lai… Bộ trưởng Bộ Y tế khuyến cáo người dân hạn chế tối đa sự kiện tập trung đông người, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và cách ly khi cần thiết, tham gia cài đặt ứng dụng Bluezone để phục vụ truy vết, đặc biệt là nâng cao ý thức cá nhân, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra ngoài.

80% ca mắc COVID-19 trong đợt dịch mới không có triệu chứng, nguy cơ bỏ sót bệnh cao - Ảnh 2

GĐ Sở Y tế Hà Nội: 'Hết ngày mai, ngành y tế kiểm soát được tình hình dịch bệnh COVID-19'

GĐ Sở Y tế Hà Nội: 'Hết ngày mai, ngành y tế kiểm soát được tình hình dịch bệnh COVID-19'

Ông Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết đến hết ngày mai, ngành y tế sẽ cơ bản nắm chắc và kiểm soát được tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.

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Từ khóa:   COVID-19 ở Việt Nam Covid-19 bệnh nhân Covid

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