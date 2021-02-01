Ông Nguyễn Văn Long - Giám đốc Trung tâm Y tế TP Vinh (Nghệ An) cho biết vừa thực hiện cách ly khẩn cấp nam sinh viên là F1 của bệnh nhân 1815, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Nam sinh viên có địa chỉ tại đường Chu Văn An, TP Vinh, đang theo học tại trường đại học FPT - Hòa Lạc, Hà Nội. Đây là bạn học với nam bệnh nhân 1815 có kết quả dương tính với COVID-19. Thời điểm Bộ Y tế công bố ca bệnh này, nam sinh viên đã trên đường về quê Nghệ An ăn Tết.

Sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã chuẩn bị lực lượng ngay tại nhà nam sinh viên tiến hành phun khử khuẩn xe khách xe khách chở nam sinh viên, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, rồi khẩn trương đưa người này đi cách ly.

Liên quan đến bệnh nhân 1815 còn có một F1 khác quê ở huyện Nam Đàn. Người này cũng là sinh viên của Đại học FPT.

Đêm 31/1, ngay khi xe khách về tới TP Vinh, lực lượng chức năng yêu cầu toàn bộ xe khách đến trạm y tế tiến hành phun khử khuẩn xe, đưa nam sinh viên này đi cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế Nam Đàn, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ngay trong đêm. Ngoài ra, 22 người đi trên xe khách được xác định F2 đều được Trung tâm Y tế TP Vinh lấy thông tin, và cho về cách ly tại nhà.

Lực lượng chức năng thực hiện phun khử khuẩn chiếc xe nam bệnh nhân F1 về quê - Ảnh: Báo Lao Động

Liên quan đến bệnh nhân 1815, trước đó một sinh viên được xác định là F1 đã về nhà ở TP Vinh trước đó bằng tàu hỏa cũng đã được lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tập trung.

Trước đó, chiều 31/1, Bộ Y tế công bố ca bệnh 1815 là N.H.L. (SN 2000, sinh viên Khoa Kỹ thuật phần mềm, trường Đại học FPT- Hòa Lạc). ​Lịch trình cụ thể của nam bệnh nhân 1815 như sau Ngày 22/1: BN về Hải Dương ăn cưới anh trai tại Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Ngày 24/1: BN về nhà trọ tại thôn 3 Thạch Hòa, Thạch Thất, TP Hà Nội. Ngày 25/1 – 28/1: BN học tại trường FPT. Từ ngày 25/1 – 28/1: BN tham gia các hoạt động của nhà trường đến những hoạt động ngoại khóa.

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