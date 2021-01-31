NÓNG: Sơn La có ca nghi nhiễm COVID-19 đầu tiên, lịch trình phức tạp, có đi ăn cưới ở Hải Dương

Tỉnh Sơn La đã phát hiện trường hợp đầu tiên nghi nhiễm COVID-19. Trường hợp này đã cùng một số người đến Chí Linh, Hải Dương để ăn đám cưới.

Sáng 31/1, tỉnh Sơn La xác nhận đã thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian thiết lập: 21 ngày kể từ 6 giờ ngày 31/1/2021.

Theo Trung tâm Y tế H.Vân Hồ, ca nghi nhiễm đầu tiên tại Sơn La tên là H.V.H. (32 tuổi), có liên quan đến ổ dịch ở Hải Dương. Tình trạng sức khỏe hiện tại không ho, không sốt, không khó thở. Ngày 31/1, qua xét nghiệm sàng lọc, người này có kết quả dương tính lần một. Đây là phương pháp xác định kháng nguyên sử dụng mẫu nước bọt, độ nhạy 76% so với phương pháp RT-PCR. Mẫu bệnh phẩm của người này đã được chuyển về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, dự kiến trong tối nay sẽ có kết quả chính thức.

Sơn La tăng cường công tác các ly y tế và phòng chống dịch tại địa phương - Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, trường hợp này chưa được Bộ Y tế ghi nhận, thuộc diện nghi nhiễm. Điều tra xác minh ban đầu, ngành y tế Sơn La xác định có 354 người thuộc diện F1; 18 địa điểm nguy cơ; con số F2 đang tiếp tục truy vết, lập danh sách.

Báo cáo điều tra xác minh ban đầu cho thấy, người này đã đi rất nhiều nơi và tiếp xúc với hàng trăm người:

Ngày 23/1, cùng đoàn 7 người đi taxi đến thôn Khê Khâu, phường Văn Đức, TP Chí Linh (Hải Dương) để ăn cưới cháu gái.

Sáng 24/1, đoàn đến địa điểm diễn ra lễ cưới. Khoảng 12h trưa cùng ngày, đoàn lên xe về đến huyện Vân Hồ, trong quá trình di chuyển về Mường Men dừng nghỉ tại huyện Cao Phong (Hòa Bình) và ngã ba Đồng Ba để uống nước ven đường.

Tối 24/1, đoàn về đến xã Mường Men ăn cơm nhà người quen. Trong bữa ăn cơm có khoảng 30 người cùng bản.

Ngày 25/1, người này ở nhà.

Ngày 26/1, đến thị trấn nông trường Mộc Châu, đến cửa hàng điện máy mua máy giặt. Sau đó, người này đi chợ 70 mua quần áo và đến một số nơi mua hạt giống và thuốc thú y, mua đồ... Tới chiều, người này đến giúp đám cưới tại nhà bố vợ rồi ngủ tại đây và tiếp xúc với nhiều người.

Sáng 27/1, anh nấu ăn tại đám cưới, chúc rượu tất cả mọi người trong đám cưới. Trong đó, khoảng 20 người ở quê Bắc Giang cũng lên ăn đám cưới.

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