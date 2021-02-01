Các trường hợp ở Bình Phước, Đồng Nai từng tiếp xúc với người về từ vùng dịch COVID-19 đều âm tính lần 1

Ngày 1/2, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước cho biết kết quả xét nghiệm đối với 6 người bao gồm 1 tài xế và 5 hành khách đi cùng xe với bệnh nhân COVID-19 ở huyện Phú Giáo (Bình Dương) cho kết quả âm tính lần 1.

Trước đó, chiều 31/1, Bộ Y tế thông báo ca bệnh 1801 thường trú tại xã An Bình, huyện Phú Giáo (Bình Dương). Đây là bệnh nhân có liên quan đến ổ dịch tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Sau khi truy vết lịch trình di chuyển của bệnh nhân 1801, tỉnh Bình Phước xác định có 6 người gồm tài xế và 5 hành khách đi cùng chuyến xe với bệnh nhân trên và cư trú tại Bình Phước. Cụ thể, có 2 người trú tại thành phố Đồng Xoài, 3 người tại huyện Đồng Phú và 1 người trú tại thị xã Phước Long được xác định là F1. Ngoài ra, có 6 trường hợp F2. Tất cả đã được cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước lấy mẫu xét nghiệm đồng thời thực hiện công tác cách ly.

Đến sáng 1/2, toàn bộ những trường hợp F1 và F2 của bệnh nhân 1801 đều có kết quả âm tính lần 1. Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước đang tiếp tục truy vết những trường hợp F2, F3 đối với ca bệnh trên để xét nghiệm và cách ly y tế theo quy định.

Cơ quan chức năng của Đồng Nai và Bình Phước vẫn tiếp tục truy vết và thực hiện công tác cách ly - Ảnh minh họa: Internet Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước cho biết, ngoài những trường hợp trên, trên địa bàn tỉnh còn có 106 người trở về từ vùng dịch Quảng Ninh và Hải Dương, qua xét nghiệm đã cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Còn tại Đồng Nai, ông Lê Quang Trung, Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết, hiện nay toàn bộ 70 trường hợp có liên quan đến những ca nhiễm COVID-19, đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Bên cạnh việc truy vết, Đồng Nai cũng đang thực hiện cách ly tập trung 385 công dân từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã kêu gọi những người dân từng đi đến thành phố Chí Linh (Hải Dương) từ ngày 1/1 và sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) từ 5/1 đến nay chủ động đến trạm y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Mới đây, UBND tỉnh còn ký văn bản về việc dừng các chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - dự kiến sẽ tổ chức ngày 3/2.

Nghệ An: Khẩn cấp cách ly 2 sinh viên trên đường về quê ăn Tết, là F1 của bệnh nhân COVID-19 ở trường đại học FPT Hòa Lạc Ông Nguyễn Văn Long - Giám đốc Trung tâm Y tế TP Vinh (Nghệ An) cho biết vừa thực hiện cách ly khẩn cấp nam sinh viên là F1 của bệnh nhân 1815, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

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