Theo ngành y tế Hà Nội, với những trường hợp bệnh nhân dương tính với Covid-19 đã tử vong, virus không phát tán theo đường hô hấp mà lây lan qua tiếp xúc với dịch nhầy và đồ vật trên người hoặc xung quanh bệnh nhân.

Ngày 14/2, Sở Y tế Hà Nội xác nhận thông tin về người đàn ông quốc tịch Nhật Bản (54 tuổi) đã tử vong trong khách sạn Somerset West Point, số 2 đường Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ). Người này có kết quả xét nghiệm dương tính với với virus SARS-CoV-2. Liên quan đến vấn đề người đàn ông này tử vong có phải do Covid-19 hay không, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội - ông Nguyễn Khắc Hiền cho biết, hiện lực lượng chức năng đang phối hợp điều tra, khám nghiệm tử thi để xác minh nguyên nhân tử vong của người đàn ông Nhật Bản này.

Ngoài ra, theo Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội Khổng Minh Tuấn, bệnh nhân dương tính thông thường phát tán virus qua đường hô hấp. Nhưng với những trường hợp bệnh nhân đã tử vong, nếu dương tính với virus SARS-CoV-2, thì virus không phát tán theo đường hô hấp mà lây lan qua tiếp xúc với dịch nhầy của người bệnh hoặc đồ vật trên người nạn nhân và đồ đạc xung quanh. Chính vì vậy, những cán bộ pháp y cần cẩn thận trang bị kĩ càng các thiết bị bảo hộ trong quá trình khám nghiệm tử thi. Lực lượng chức năng đang tiến hành phun khử khuẩn tại khách sạn Somerset West Point - Ảnh: Báo Tin Tức Lịch trình của người đàn ông Nhật Bản này được ghi nhận như sau:

Ngày 17/1: Nhập cảnh vào Việt Nam, được cách ly tập trung tại phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM. Trong quá trình cách ly này, ông có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 17/1 và 31/1. Sau thời gian cách ly đó, ông di chuyển bằng máy bay ra Hà Nội và tiếp tục tự cách ly tại khách sạn Somerset West Point từ khoảng 14 giờ ngày 1/2. Ngày 13/2: Lực lượng chức năng phát hiện ông tử vong tại tầng 9 khách sạn Somerset West Point vào lúc hơn 19g00. Ngay sau khi phát hiện nạn nhân tử vong, các lực lượng chức năng đã có mặt để tiến hành điều tra tại khách sạn Somerset West Point, lấy mẫu trường hợp tử vong, phun khử khuẩn khu vực lấy mẫu và khu vực môi trường xung quanh, ngay lập tức vận chuyển mẫu lên CDC Hà Nội theo đúng quy định. Kết quả xét nghiệm cho thấy, người đàn ông này dương tính với virus SARS-CoV-2. Đại sứ quán Nhật Bản đã gọi xe chuyên dụng đến vận chuyển thi thể người đàn ông trên đến Nhà tang lễ Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức. Đồng thời, Ban lãnh đạo phòng chống dịch còn chỉ đạo phong tỏa toàn bộ tầng 9 của khách sạn, cách ly những khách lưu trú tại tần này, chờ kết quả xét nghiệm. Được biết, ở cùng tầng với người đàn ông Nhật Bản có 14 phòng và 12 người. Ngoài ra, 139 khách và nhân viên cũng thực hiện cách ly theo quy định.

TPHCM kêu gọi 600 gia đình người nhà nhân viên sân bay đi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 Theo HCDC, thành phố sẽ làm xét nghiệm COVID-19 cho tất cả 1.561 hộ gia đình của nhân viên công ty Công ty TNHH MTV dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam - VIAGS. Tính đến trưa ngày 10/2 đã có 962 hộ gia đình (hơn 2.800 người) ra cơ sở y tế để lấy mẫu xét nghiệm, còn 600 hộ chưa ra lấy mẫu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nganh-y-te-ha-noi-thong-tin-ve-benh-nhan-quoc-tich-nhat-ban-mac-covid-19-tu-vong-396126.html