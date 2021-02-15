Thanh niên nghi nhiễm Covid-19 khi nằm bệnh viện vùng Tây Nguyên bị xử phạt vì không thực hiện cách ly COVID-19

Tin nóng 15/02/2021 15:54

Ngày 15/2, lãnh đạo UBND xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk thông tin, sẽ xử phạt hành chính đối với hai thanh niên vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Một trong hai người là thanh niên bị nghi nhiễm SARS-CoV-2 được công bố hôm 14/2.

Sáng 15/2, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Huỳnh Kim Dũng, Chủ tịch UBND xã Ea Hồ cho biết, sẽ ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với 2 thanh niên là Nguyễn Chánh Tình (SN 1994) và Nguyễn Chánh Tài (SN 1993) do vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19.

Theo báo cáo của UBND xã Ea Hồ, khoảng 20h30 phút ngày 13/2, trên tỉnh lộ 3 (thuộc tổ dân phố 5, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy khiến anh Nguyễn Chánh Tình bị thương. Sau đó, thanh niên này được đưa tới Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.

Qua điều tra dịch tễ, bệnh viện xác định Tình từ Q. Gò Vấp (TP.HCM) về nên đã test nhanh thì cho ra kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Ngay sau đó, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Ea Hồ đã lập tức tổ chức truy vết dịch tễ thì xác định, khoảng 14 giờ ngày 10/2 (tức 29 Tết), anh Tình và anh Tài chạy xe máy từ TP.HCM về đến nhà. Khoảng 15 phút sau, 2 anh em đã ra Trạm Y tế xã Ea Hồ để khai báo y tế. Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND xã Ea Hồ ra quyết định cách ly tại nhà đối với 2 người này, thời gian cách ly 14 ngày.

Tuy nhiên, từ chiều 10/2 đến ngày 13/2, cả 2 thanh niên đã đi nhiều nơi như nhà cậu, đi nghĩa trang phường Đạt Hiếu, đến nhà một số người dân khác. Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian ở tại nhà, anh Tình đã tiếp xúc nhiều người tới nhà chúc Tết… Sự việc chỉ được phát hiện khi anh Tình xảy ra sau vụ tai nạn giao thông tối 13/2.

Sau khi test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 với anh Tình, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã lấy mẫu xét nghiệm. Đến trưa ngày 14/2, cho kết quả xét nghiệm anh Tình âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

 Thanh niên nghi nhiễm Covid-19 khi nằm bệnh viện vùng Tây Nguyên bị xử phạt vì không thực hiện cách ly COVID-19 - Ảnh 1

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Ngày 15/2, HCDC thông báo: 5.512 F1 và F2, 10.176 trường hợp tầm soát cộng đồng liên quan các bệnh nhân Tân Sơn Nhất đều âm tính COVID-19, còn 442 trường hợp đang chờ kết quả.

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Từ khóa:   Covid-19 Đắk Lắk Covid-19 Việt Nam dương tính với Covid-19

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